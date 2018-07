Hi va haver un temps de ficció en què un home hàbil anomenat Jordi Pujol feia creure que Catalunya tenia un cert grau d'autonomia política, en què un rei Borbó posat a dit per Franco feia acostaments a la plurinacionalitat del regne (molt més que cap partit polític d'àmbit estatal), en què una infanta d'Espanya decidia casar-se amb una estrella del hàndbol (basc i del Barça), i en què la monarquia aparentava haver-se desfet de l'al·lèrgia sistemàtica a la catalanitat (i a la basquitat). En Pujol era alhora “espanyol de l'any” i president nacionalista de Catalunya, el rei aprenia català amb en Baltasar Porcel, i amb alguna mallorquina disposada a fer-li de parella lingüística... Etcètera.

L'organigrama institucional era el que era, però la ficció, més o manco, anava funcionant. Fins que l'empenta de la gent, la voluntat democràtica, ho va anar dinamitant tot. Han fet falta quatre sentències judicials per mostrar a les totes que l'autonomia de Catalunya era una ficció (i mostrar això vol dir, al cap i a la fi, mostrar que ho és, arreu d'Espanya, l'Estat de les autonomies; d'autonomia, res de res!). Ha quedat clar: mana més en Llarena que el Parlament de Catalunya.

Ha quedat claríssim, també, que d'acostament de la monarquia a Catalunya (i, per extensió, a la resta de països de parla catalana), res de res. No fa falta acudir a l'execrable discurs del Borbó jove del dia 3 d'octubre de l'any passat, que passarà a la Història de la Ignomínia (tot amb majúscules). La monarquia vol, senzillament, anul·lar els trets d'identitat de la nació catalana. Clar i ras, i no fa cap falta edulcorar-ho.

També pareixia que es podia dur, més o manco, amb els bascos, casant una filla amb el fill d'un militant del PNB. I permetent-li fer de catalana, treballant a la Caixa, a tocar de la Diagonal, a Barcelona.

Però Urdangarín acaba d'entrar a la presó. I hi ha entrat per coses que no hauria pogut fer si no hagués set el marit de la infanta Cristina, el cunyat del rei i el gendre de l'altre rei. Acaba d'entrar a la presó per netejar la imatge del caçaelefants i del fill, per netejar la imatge d'un govern caigut per corrupció i per mirar d'evitar un canvi més important al conjunt del Regne d'Espanya. No sorprèn, per tant, que una germana del nou reclús hagi dit que son pare, si visqués, calaria foc a la Zarzuela. (No crec que volgués dir que es disposava a coure peix, per molt basca que sigui).

NOTA FINAL: Com ja poden suposar els lectors, m'he mossegat molt la tecla a l'hora d'escriure, no fos cas que algú se'm tiràs a sobre per insults a la Corona (a Espanya, dir el que un pensa de la monarquia pot ser constitutiu de delicte, per cert; al Regne Unit, evidentment, no).