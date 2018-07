Correllengua 2018

Una taula rodona per redescubrir la Nova Cançó

Aquest dijous ha tingut lloc la taula rodonaamb la participació de diversos experts sobre la matèria. L’activitat, realitzada a la Lleialtat Santsenca , s’emmarca dins dels actes d’inici del Correllengua, enguany dedicat a la Nova Cançó.Després de la presentació oficial del Correllengua que es va dur a terme el passat dilluns, avui s’ha celebrat el segon dels quatre actes d’inici que hem preparat des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL).Mercè López, coordinadora d’actes de la CAL, ha volgut destacar que aquest any volien “convidar a la gent a cantar i ballar, per damunt de porres, barrots, decrets de nova planta i cares de pomes agres.” També ha reivindicat la paraula dita i cantada com a motor de creixement de la llengua.Abans de començar la taula rodona, hem escoltat les paraules del president Puigdemont, que ens ha volgut saludar des de l’exili. Ha denunciat la situació política actual i ha reivindicat la feina de la CAL com a promotora de la llengua i la cultura catalanes.La taula rodona estava formada per la Núria Feliu, cantant i actriu; l’Àngel Casas, presentador i crític musical; en Lluís Gendrau, director d’ Enderrock ; en Pere Camps, director del Festival Barnasants , i en Jordi Bianciotto, crític musical d' El Periódico , que va fer de moderador.En un ambient distès i constructiu, els ponents han discutit al voltant de quatre eixos bàsics: lacom a moviment polític i reivindicatiu; com a moviment artístic; els grans noms i cançons (Serrat, Raimon...), i finalment la impremta que ha deixat en la cançó actual.El paper de la censura i la importància de. També es va destacar la influència de la cançó francòfona i d’arrels anglosaxones, el seu paper com a difusora de la literatura del país, i la rellevància del moviment en àmbits diversos com el cinema, el fotoperiodisme o el disseny.Avui al vespre hi haurà un recital poeticomusical sobre la Nova Cançó a càrrec de Jaume Calatayud i Vicente Monera. A més, el mateix dia es durà a terme el lliurament de premis del Concurs de cartells del Correllengua.El darrer acte d’inici tindrà lloc al Parc de l’Espanya Industrial del barri de Sants de Barcelona el dissabte 30 de juny. Coincidint amb el 20è aniversari del Correllengua de Sants, Hostafrancs i la Bordeta es farà una jornada de celebració que comptarà amb la participació d’entitats culturals, veïnals i altres col•lectius del barri implicats amb el moviment. També s’exposarà el mural gegant del Correllengua, hi haurà parades d’entitats, gegants, espectacles infantils, concurs de dibuixos i les actuacions de Pau Alabajos, Gemma Humet, Cesk Freixas i Núria Feliu, entre d’altres.