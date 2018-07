1-O

SOM Espluga proposa que l’espai de la rotonda del Casal porti el nom de “Plaça de l’1 d’Octubre”

Per recordar l’1 d’Octubre del 2017 com a dia del referèndum d’autodeterminació, i com a canal per denunciar com forces de seguretat de l’estat espanyol donaven cops de manera indiscriminada a dones i homes del nostre país que volien votar, Som Espluga proposa que un espai de l’Espluga de Francolí porti el nom de l’ “1 d’Octubre”. L’agrupació ho planteja com a “record al coratge i valentia de totes aquelles persones que van mantenir i portar en secret les urnes i les paperetes i també per la creació dels Comitès de Defensa del Referèndum, posteriorment convertits en Comitès de Defensa de la República.”

Des del grup municipal de SOM Espluga-AM s’ha pensat que la manera de commemorar aquell dia històric i que quedés marcat a la història de l’Espluga, seria posant el nom de l’ “1 d’Octubre” a algun espai públic del poble emblemàtic. La proposta que fa l’agrupació és la confluència entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Lluís Carulla, espai conformat per la rotonda i la calçada i les voreres que l’envolten. Un dels motius principals és per la situació de l’espai i per la proximitat que té amb el col·legi electoral. Es proposa que el nom de l’espai sigui el de “plaça de l’1 d’Octubre”.

El text de la proposta planteja informar de la iniciativa a l’Espluga de Francolí per la Independència i al CDR de l’Espluga de Francolí i que aquestes entitats, amb l’Ajuntament, descobreixin la placa del nou nom durant un acte institucional per celebrar el primer aniversari del referèndum d’autodeterminació.

En la Junta de Portaveus celebrada aquest dimarts, s’ha acordat que la proposta que feia inicialment Som Espluga, es presenti al ple de manera conjunta amb els altres grups municipals.

La proposta, que previsiblement obtindrà un suport unànime, se sotmetrà a votació en el ple municipal corresponent al mes de maig i que se celebrarà el dijous 28 de juny a les 22.00 hores a la Sala Polivalent de l'Antic Hospital de l'Espluga de Francolí.

També proposa que els nous noms dels carrers llueixin al costat dels noms ja existents fins que els presos polítics i exiliats no siguin lliures i en territori català

Per tal de donar visibilitat a la judicialització del procés d’autodeterminació de Catalunya, Som Espluga proposa una moció perquè els noms de les polítiques i polítics presos i a l’exili s’afegeixin, de manera temporal, als carrers de l’Espluga de Francolí.

L’objectiu de la proposta és la de visibilitzar els noms de totes les persones polítiques preses i exiliades doncs, segons les regidores i regidors de Som Espluga: “els carrers són espais d’expressió on cal denunciar les injustícies que pateix la lluita democràtica de la causa catalana” per aquest motiu es proposa que s’aparellin alguns noms de carrers de l’Espluga amb els noms de les persones preses o exiliades. D’aquesta manera, els noms ja existents no serien eliminats, sinó que anirien acompanyats dels noms nous amb els quals hi tinguin algun tipus de relació, sigui professional, cultural o política.