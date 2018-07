Repressió

Reclamem l’arxiu de la instrucció per rebel·lió perquè els fets reals no es corresponen amb el relat oficial

El Grup d’Estudis Polítics, presidit per Pau Miserachs, mostra la seva preocupació per la deriva seguida per l’Estat de criminalitzar l’exercici dels drets humans entre els que es troba el dret a la lliure determinació de Catalunya i l’inacceptable espiral repressiva posterior al 20 de setembre i l’1 d’octubre de 2017.

L'entitat ha manifestat la seva oposició a criminalitzar el dret a l’autodeterminació vulnerant els drets humans, econòmics i socials del Pacte Internacional de Nova York de 1966, ratificat per el Regne d’Espanya, i que per tant forma part de l’ordenament legal espanyol per efecte d’allò disposat a l’article 96.2 de la Constitució de 1978.

També ha fet pública la seva protesta pel tancament de la instrucció del procediment per suposada rebel·lió dels polítics catalans amb una manca d’examen de les proves exculpatòries i anàlisi de la veritat dels fets que no es correspon amb les acusacions, reclama una decisió d’arxivament per inexistència dels delictes de rebel·lió i sedició, donat que no es correspon el relat oficial amb els fets reals com es pot veure en el documental 20-S de Mediapro fet públic.

Amb el mateix sentit, el Grup d’Estudis Polítics ha mostrat la seva disconformitat i preocupació amb la que considera interferència judicial en la política parlamentària catalana en l’activació de les mesures previstes a l’article 384 bis de la LEC previst per presumptes relacions amb bandes armades,, terrorisme o rebel·lió no declarats provats en judici oral i públic, sense obrir incident de mesures cautelars, la qual cosa podria ser demostrativa de un possible comportament anormal i irregular de l’Administració a corregir legalment en forma urgent, donada la inexistència de condemna definitiva i ferma, demostrada visualment la inexistència de cap dels dits supòsits.

En aquesta línia ha exigit al Govern espanyol un canvi d’actitud respecte de Catalunya, persegueixi els maltractaments a persones pel sol fet de ser independentistes o parlar català com a fets constitutius de discriminació i catalanofòbia, promogui i garanteixi al Regne d’Espanya un canvi de visió institucional i ciutadana per fer respectar el sistema democràtic, la dignitat catalana, la equitat i els drets humans, adoptant les mesures adients per aturar la intolerància i la intransigència anti-catalana de part de la ciutadania esperonada per les forces ultradretanes espanyoles.