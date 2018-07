Sardanes

Més de 6.000 presones inscrites per ballar la Sardana de la Llibertat a a l'entorn del llac de Banyoles

Més de 6.000 presones inscrites per ballar la Sardana de la Llibertat a a l'entorn del llac de Banyoles

Aques dissabte es ballarà a l'entorn del llac de Banyoles la Sardana de la Llibertat. La xifra de participants ja ha superat la xifra de sis mil persones, mínim necessari per envoltar l'estany. La Sardana per la Llibertat es dividirà en 25 trams repartits al voltant del llac.

El CDR i l’ANC del Pla de l'estany amb el El Foment de la Sardana han organitzat aquest acte, uper exigir la llibertat dels presos polítics, el lliure retorn dels exiliats i reclamant el concepte de llibertat en general. Serà aquest dissabte a les 20h.

A la Sardana per la Llibertat es ballaran les sardanes Vent d’octubre (composta per aquest acte per Paco Viciana, amb lletra a partir d’un poema de J. N. Santaeulàlia) i Somni, d’en Manel Saderra.