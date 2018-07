Privatització de l'espai públic

Les entitats veïnals estudien impugnar l'ordenança de terrasses de Barcelona aprovada al Ple

La Federació d’Associacions de Veïns i veïnes de Barcelona (FAVB), la Plataforma Carrers per a Tothom (que agrupa entitats de vianants i de persones amb diverses discapacitats) i l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), entre d’altres entitats, han fet públic un comunicat, on un cop més, han manifestat el desacord amb l’aprovació, avui 29 de juny, d’una nova ordenança de terrasses de Barcelona pactada amb el gremi de restauradors. L’únic partit que ha votat en contra ha estat la CUP.

Neguen rotundament l’afirmació de l’Ajuntament i de la majoria de partits segons la qual aquests canvis s’adaptarien a les necessitats reals de les veïnes i veïns, i considerem que suposa una regressió de l’ordenança vigent, feta a mida dels interessos del “lobbie” dels restauradors.

Pel que fa a l'accessibilitat, la futura ordenança de terrasses podria provocar un retrocés inadmissible en els drets de les persones amb discapacitat, ja que obriria la possibilitat d'escurçar distàncies lliures de pas a les voreres i la manca d'obligació de separar les terrasses de les façanes, especialment en els indrets que s’anomenen singulars.

Per a les persones cegues seguir la façana és essencial per orientar-se. Així mateix, les usuàries de cadires de rodes necessiten un espai (el que marca la llei) per moure's amb seguretat i garanties.

D'altra banda, a punten que l'ordenança provocarà una major ocupació de l'espai públic amb finalitats privades i permetrà, per exemple, moure mobiliari urbà necessari com bancs per seure que necessiten moltes persones, etc.

Com ja va explicar la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, "Es repeteix el mateix patró que en el projecte de l’Espai Barça: els lobbies de la ciutat dictant l’agenda de l’Ajuntament i manca de participació i de transparència".

La plataforma Carrers per a Tothom i la FAVB estan estudiant la impugnació de la nova ordenança per aquesta manca de participació de les entitats i per l’incompliment de les normatives d’accessibilitat vigents.