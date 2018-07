La trajectòria d'ETA. Entrevista del periodista de Berria, Enekoitz Esnaola a Aitor Elizaran

Publicat per Enekoitz Esnaola a Berria el 25 de maig de 2018

Tras la ruptura de l'acord de Lizarra-Garazi, Elizaran va entrar a ETA, i en la clandestinitat va conèixer l’intent del procés per a la resolució política i el començament del debat estratègic de la Esquerra Abertzale. Reconeix que hi va haver un xoc amb l'Esquerra Abertzale i que va sortir endavant 'la millor opció'.

-En 1979 grups parapolicials espanyols van matar al teu pare.

Tenia tres mesos. L’atemptat va ser al setembre i va morir a l’octubre. Per tant, jo no vaig conèixer el meu pare però a la meva militància, des d’un aspecte emocional, tindria alguna repercussió. Com molts altres, he viscut el conflicte des de la primera línia.

-Qué t’han explicat a casa sobre el seu assassinat?

No hem parlat gaire sobre això. Hi ha molts fotografies del nostre pare, no se’ns ha amagat el que va succeir; sovint la nostra mare ens ha contat com era ell, però no hi ha hagut una mitificació. I sobre la situació o empresonament dels qui van assassinar al nostre pare no ha hagut cap interès a casa nostra.

-Heu conegut la veritat?

No, i no la tindrem. El van assassinar mercenaris vinguts de la Guerra d’Algèria. Llavors havia molts grups parapolicials. El va reivindicar el Batallón Vasco Español, però no m’interessa qui va fer qué. Van matar refugiats, amb un objectiu polític. El nostre pare feia vida normal, treballant i tal.

-Què va fer la família després?

Vam tornar a San Sebastián, al barrio d’Intxaurrondo.

-Vas començar aviat la teva militància política?

Quan tenia al voltant de 14 anys, vaig començar a Ikasle Abertzaleak (sindicat estudiantil basc), i després a Jarrai (Organització juvenil basca) i Duina (Plataforma juvenil en defensa de les condicions de vida, per l’habitatge digne i contra la precarietat) al mateix temps. Des de el punt de vista de compromís militant, tot va ser natural. Si a partir de 1960-1970 Ez dok Amairu va tenir molta importància a Euskal Herria, a la nostra època a va tenir el moviment rock: Kortatu, Negu Gorriak… El meu germà Ugaitz també era militant -és tres anys més gran-, estava compromès amb el moviment juvenil, i el tenia com a referència. Amics meus tenien als seus pares a la presó i molt aviat vaig començar a anar a visitar-los. A la dècada dels noranta, la lluita per la insubmissió a l'exèrcit espanyol també va tenir importants conseqüències a plànol polític i social; ens va empoderar i es va veure que si que es podia fer front a l’Estat. Vaig ser insubmís, no vaig demanar prórroga pels estudis, i no volia res d’això. Van ser els últims anys del servei militar i no vaig tenir judici.

-Quan eres jovenet, a la societat havia una gran confrontació: el Pacte d’Ajuria-Enea, la ponència Oldartzen…

Era una època molt conflictiva: El Pacte d’Ajuria-Enea estava arribant a la fi; des de l’esquerra abertzale es va apostar per accelerar el conflicte per resoldre-ho; l’Ertzaintza (policia autonòmica) estava molt expandida; hi va haver uns segrestos de l’organització (ETA), aquelles concentracions i contra-concentracions; les lluites dels presos… Des del punt de vista del conflicte, va aconseguir un cenit. Des de l’acció de Miguel Ángel Blanco a Lizarra-Garazi tan sol va passar poc més d’un any; va ser una bonica metamorfosi.

-Què va ser Lizarra-Garazi?

Va canviar molt el paradigma polític: l’element de la lluita armada es va posar al congelador, i es va obrir una dinàmica de cooperació amb el PNB i agents sindicals. Es va crear una gran il·lusió.

-Amb la unió de Jarrai i Gazteriak (organització juvenil basca del País Basc Nord), en la trobada a Kanbo de l’any 2000 es va crear Haika. Estaves allà?

Si. Va ser molt important crear l’organització juvenil a nivell nacional. Tant qualitativament com quantitativament va ser molt bona trobada. Em causa emoció recordar-ho perquè va ser un punt d’inflexió en la nostra militància.

-Tras Lizarra-garazi, ETA actuava de nou a partir del gener del 2000… vas passar a la clandestinitat.

Sempre m’he sentit molt d’ETA, molt a prop, des de jove sempre vaig donar suport a l’organització. Altres varis milers també. Per ordre de Baltasar Garzon van il·legalitzar Haika en 2001 van ser detinguts alguns joves. Entre ells, el meu germà gran. Quan la policia va venir a casa, vaig creure que també em portarien a mi, però no. Després d’Haika, hi va haver canvi de nom: Segi. Però a l’any també van carregar contra Segi, i aquesta vegada, en 2002, també van venir a buscar-me, però en aquell moment jo no hi era a casa. Després m’en vaig amagar, i vaig partir a la clandestinitat, a l’organització.

-Amb 22 anys.

Sobretot em produïa molt vertigen fer patir a la meva mare. En 1979 li van assassinar al marit, en 2002 el meu germà portava un any a la presó i jo vaig marxar. Vaig viure la fugida d’una manera traumàtica però no em quedava una altra sortida. La veritat és que no teníem oportunitats de fer res en la lluita política, perquè l’opció era presó o presó. Vaig ser coherent al marxar a la clandestinitat.

-En quina situació estava ETA en aquell temps?

L’estructura difonia la informació entre la militància. Una de les reflexions que es van fer aleshores era que Lizarra-Garazi va ser molt bon intent, però que el PNB no donava molt joc, i, per tant, si no havia opció per a la cooperació, no havia cap opció i s’havien d’agafar les armes una altra vegada. Després de Lizarra, als primers dos anys l’organització va mostrar múscul militar. Després això es va afeblir. Al principi va ser molt evident l’eficiència política de la lluita armada, a l’Estat també es van fer moltes accions. Però havia sensació que la ruptura de Lizarra requeia sobre ETA. El PNB té molts mitjans per posar les coses mediàticament en la direcció que vol, i va aconseguir posar el pes de la ruptura sobre l’organització. A ETA havia neguit: amb Lizarra-Garazi es va crear il·lusió entre abertzales, però al mateix temps, una gran part d’abertzales va culpar a ETA de la ruptura. Per l’organització, el fracàs va ser relatiu., però Lizarra va ser un procés que va mostrar un camí. Fins llavors, el paradigma polític es basava sobre un esquema classic: Estat-ETA.

-Va ser un alto el foc de catorze mesos. Poc temps?

L’organització acostumava a examinar els perills de cada procés, però no els perills de fora del procés o ruptura. Això va ocurrir en el procés 1998-1999, també en el de 2005-2006. La reflexió a Lizarra-Garazi, potser, es devia d’haver fet més assossegada, Això és el que va passar també amb el procés de 2005-2006: això és el que has signat, si no el compleixes, nosaltres tampoc. Això porta al joc de no complir, i allà l’altre té més oportunitats.

-Occident va instaurar un nou paradigma a causa dels atemptats del 2001 a Nova York. Va tenir conseqüències a la lluita contra ETA?

Per mi, si; és innegable que va tenir conseqüències. El 11 de març de 2004 a Madrid també. Va néixer un nou fenomen, el del yihadisme, diferent d’altres lluites armades; no té principis ètic-revolucionàries, carreguen contra les classes populars suïcidant-se. ETA mai faria una acció com la del 11-M, ells si. ETA no volia guanyar la guerra així. El 11 de setembre del 2001 va facilitar al poder fer amalgames entre lluites populars i yihadisme. (Recordem que ETA va avisar mitjançant tres trucades telefòniques de la col·locació del cotxe bomba que va matar 21 persones en un supermercat a Barcelona).

-Tenia la lluita armada més factors a la contra?

S’ha de tenir en compte la manera que l’esquerra abertzale entenia el món i la lluita a partir de mitjans del segle XX. Les dècades dels sesenta i setenta estan molt units amb les lluites revolucionàries, pels processos de descolonització, etc.Vietnam, Algèria… eren referents; la lluita dels tupamaros també estava allà, a pesar que no es nomeni molt. Tot això va influenciar molt en el naixement d’ETA. Després, en algunes lluites d’Amèrica no es van utilitzar armes. Per altra banda, a la dècada dels 80, la violència estava molt present al carrer, a l’esport, a casa, però al món -especialment a Occident, des d’un punt de vista polític i estètic, la societat s’ha mostrat cada vegada més resistent davant la presència de qualsevol violència. A partir de l’any 2000, la lluita armada que es feia a Euskal Herria estava en contradicció amb l’estratègia no-violenta i institucionalista de l’esquerra revolucionària a nivell mundial, a Uruguay, a Veneçuela, a Irlanda i també per una majoria del nostre poble, per falta de legitimitat que atorgava a la utilització de la violència política. Aleshores comencen les contradiccions dins l’organització; és a dir, que una lluita armada de menor nivell d’intensitat pot afavorir a l’Estat.

-Quan va començar ETA a adonar-se’n?

Des de que vaig partir a la clandestinitat.Un altre assumpte és com tanques aquest cicle. Era una equació difícil de resoldre; és a dir, si no tens suficient capacitat per fer un procés de negociació en els termes necessaris, com donar sortida a la fi de la lluita armada i a les conseqüències del conflicte?

-Al maig de 2003, ETA va matar dos guàrdies civils i per un temps no va tornar a matar a ningú. Al novembre del 2004 Batasuna va presentar la Proposta d’Anoeta, no ETA. En 1995 ETA va presentar l’Alternativa Democràtica. Què vol dir aquest canvi?

Al procés es desenvolupa una manera natural que l’element armat passa de ser l’element determinant de primer nivell, a ser un de segon nivell. Aquest era l’anàlisi de l’organització en aquell moment, i també en general, a l’Esquerra Abertzale. A les dècades anteriors no era així. El que s’havia de reforçar era la dimensió i el debat polític; el debat no es podia mantenir en termes político-militars. A la dècada dels vuitanta, tras la reforma, la confrontació militar era fonamental per les dues parts, per aparèixer qui tenia més força, a veure qui feia més mal a l’altre. L’Estat va continuar utilitzant la violència, allà està la creació de GAL, i després el va judicialitzar. Malgrat la lluita armada era política en l’organització basca havia voluntat de portar la batalla política al primer plànol. L’estratègia político-militar estava per arribar a una situació, però mentres s’havia d’anar guanyant el debat polític i no mitjançant les armes La disputa política que teníem amb el PNB no es guanya mitjançant un procés de negociació, no es guanya mitjançant les armes, això es guanya treballant en el poble, treballant al parlament, traient vots… Batasuna va aixecar la bandera de la resolució política perquè era l’organització principal de l‘Esquerra Abertzale, perquè era el referent més gran de l’Esquerra Abertzale, de la mateixa manera que ho era ETA a les dècades de 1970-1980.

-Batasuna va proposar en el 2004 el carril polític - agents bascos- i el carril tècnic -Estats-ETA-. Però en el procés 2005-2007 -sobretot als dos primers anys- ETA va parlar de política amb el representant del Govern espanyol: Jesús Egiguren.

No tenia sentit no fer res en el carril polític i resoldre els nusos més importants en el tècnic. A tota l’Esquerra Abertzale havia el desig d’alimentar els dos terreny, es visualitzava com un procés de dos cames. A l’organització li causava molta inseguretat les passades que des d’el principi havia fet l’enemic; a sobre, hi havia precedents. Resoldre les conseqüències del conflicte era de segon nivell; mínimament s’hauria d’haver interposat un punt de partida per resoldre la base política del conflicte.

-En 2007 a Ginebra, al final del procés, hi va haver dos taules: el polític i el tècnic. ETA estava al tècnic. Això no es va veure tan clar abans. Però no tan sols per part d’ETA, ja que Egiguren va parlar de política com a membre de la representació d’ETA, Josu Urrutikoetxea. Les preguntes són: ETA pensava això -conflicte polític- ho he de resoldre jo? I Madrid pensava això s’ha de resoldre amb ETA?

Hi havia molt voluntarisme. I també faltava experiència en l’esquema dels dos carrils. A Alger [1989] les coses es van fer d’una manera. En el de 2005-2006, tant a l’Esquerra Abertzale com a ETA, havia una forta voluntat per emportar la confrontació a altres termes, però en l’organització existia molta desconfiança cap a l’Estat espanyol, més que la que existia en l’Esquerra Abertzale. Abans del començament del procés de 2005-2006 i el alto el foc de l’organització [març de 2006], dos companys van morir a la presó. Allò no va posar en qüestió el procés, però el Govern no va complir amb les garanties acordades i al detenir a Arnaldo Otegi, les bases del procés es van trontollar. Havia preocupació. El procés va començar malament, i l’organització volia garantir que el procés sortís bé, prenent mesures per corregir-lo. Es va improvisar i a alguns nivells es va renunciar l’esquema dels dos carrils. Hi va haver també altres raons:l’enemic va tractar des del principi a marejar aq l’Esquerra Abertzale i ETA, donant en els dos carrils missatges contradictoris. El PSOE no volia que el procés es desenvolupara amb facilitat, i va omplir el camí d’obstacles.

-Juny de 2006, el president del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en el Congrés espanyol: "El Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos y en ausencia de todo tipo de violencia".

A Argel, l’organització va passar setmanes acordant un text amb els representants de l’Estat; de la taula es va aixecar amb un acord en cada mà, pero de seguida, Madrid va canviar el text; eren matisos, però matisos importants. Amb això s’ha de fer un casus belli? Potser no, no ho sé. Els acords solen ser ambigus, i després que guanyi el millor en la batalla política. En l’últim procés, per a l’organització, el Govern hauria de dir que respectaria la paraula i la decisió d’Euskal Herria, i, això, s’hauria de redactar en termes juridicopolítics. Per ells, hauria de ser com per dir-ho, i per ETA, com per obrir una porta al procés. Al mateix temps, en l’Estat s’hauria d’obrir un debat, perquè s’haurien de crear unes condicions per a que el govern fes uns canvis: s’hauria de parlar sobre reforma constitucional, presos… Però en el procés hi havia obstacles: detencions, els processos d’il·legalització no paraven… ETA pensava que el Govern podia repetir lo d’Argel. Al comprovar que el Govern no respectava l’acordat, l’organització pensava: No el compleixen? Doncs nosaltres tampoc. ETA va confiscar armes curtes [França, octubre del 2006]. L’objectiu era condicionar l’enemic i corregir el procés, però fonamentalment, el no compliment de l’Estat i la resposta davant aquest incompliment, no va fer més que afeblir les condicions per ell mateix.

-Malgrat el procés vivia moments difícils, com van començar a la tardor del 2006 les conversacions de Loiola?

En el carril polític estava la representació de l’Esquerra Abertzale, al principi d’un modus informal amb Egiguren, i després les conversacions van agafar més forma. En l’organització també es veia que en aquella taula havia d’haver tres agents, i per tant, que el PNB havia de participar. L’entrada del PNB tenia algo negatiu, en lloc de només un -PSOE- per defensar els interessos de l’Estat, s’afegia un altre -PNB-. Però si el PNB no estigués a la taula de Loiola, hi hauria problemes per treure endavant el que s’acordés allà, el PNB s’hagués reconegut el dret a veto, estaria en contra. A Loiola es va fer un preacord polític, però estava una mica relacionat amb la situació a la taula tècnica. Per llavors,a la taula tècnica, la confiança entre el PSOE i ETA estava molt gastada, molt feble, i l'ambigüitat del preacord es prenia com amenaça per uns sectors de l’Esquerra Abertzale; sobretot a l’organització. Vam aconseguir un cenit polític,però en l’Esquerra Abertzale va haver dos visions diferents, i tensió. En l’organització no havia suficient confiança per el que es podia signar a la taula de Loiola, no es fiava del seu desenvolupament. Es deia: Si l’Estat no compleix l’acordat a la taula ‘tècnica’, com complirà pel que va a la Constitució?

-Què va demanar ETA per l’acord de Loiola? La territorialitat?

El punt clau era que es reconegués que els quatre territoris d’Euskal Herria sud tenen dret a decidir el seu futur, i s’havia d’escriure en ambigüitats. Passada la pseudo reforma del franquisme, aquella va ser la raó principal de la continuació de la lluita armada d’ETA: la negació de l’Estat a acceptar el dret a decidir dels quatre territoris. L’acord de Loiola no seria públic, i això també creava desconfiança. En l’Esquerra Abertzale no havia problema per fer-lo públic,i el no fer-lo públic comportava el perill de que l’acord quedara en res. No es posava en dubte la voluntat d’Egiguren i [Josu Jon] Imaz; el que estava en dubte era si l’Estat tenia un mínim de voluntat per treure endavant l’acord. El PSOE volia fer un procés de pau sense donar passos efectius cap a la pau, volia arribar a un acord polític sense cap gest o pas per complir-ho. I el PNB no es mostraria favorable a l’acord si el PSOE donava marxa enrere.

-El 30 de desembre de 2006, durant l’alto el foc, ETA va cometre l’atemptat de la T4 a Madrid.

La decisió de cometre l’acció va ser un error estratègic terrible. Van morir dos equatorians -dos treballadors-, i això l’organització ho va viure tràgicament. El valor polític de l’acció va quedar totalment distorsionat. Amb aquella acció, ETA va deixar de banda durant un instant el seu llibre d’estil, per puro tacticisme. L’error de l’organització va ser caure en el mateix joc dels espanyols, responent de la mateixa manera a l’estratègia de no complir l’acord. S’havia de mirar més a Euskal Herria -la fase política, la reflexió sobre la violència, el recorregut de l’Esquerra Abertzale…-. Calia mirar el que ens convenia com a poble. La decisió de cometre una acció sense anunciar la fi de l’alto el foc, va perjudicar la credibilitat d’ETA, i això era molt important. L’acció va deixar molt feble el procés que ja anava malament, i el va convertir inviable. Entre altres coses, perquè a l’enemic se li empitjoren totalment les condicions.

-Però a la primavera del 2007 hi va haver conversacions de nou, a Ginebra.

Després de la T4, l’enemic volia crear una ruptura entre l’Esquerra Abertzale i ETA, per a, finalment, debilitar a tothom. El procés va començar malament, hi va tenir un recorregut dolent, i es veia que acabaria malament, malgrat que a Ginebra es va fer l’últim intent. Va acabar malament, amb la fi de les conversacions al maig del 2007.

-Aquell final del procés va ser l’embrió del canvi d’estratègia de l’Esquerra Abertzale?

La confiança cap a l’organització va quedar bastant tocada en alguns sectors de l’Esquerra Abertzale. Després del que va passar a Ginebra, per dir-ho metafòricament, l’organització es va aixecar de la taula amb determinació, però l’esquerra abertzale no. ETA va constatar que la crisi del procés es va aguditzar després de l’acció del T4 i va fer una sèrie de reflexions al respecte. En primer lloc: la posició d’ETA va sortir debilitada del procés, malgrat tenir tota la voluntat per que sortís bé. Per tant, alguna cosa estava fent malament. En segon lloc: a l’organització i l’Esquerra Abertzale es va qüestionar l’eficàcia de la lluita armada, i s’havia de fer una reflexió sobre la lluita armada. En tercer lloc: en la base sociològica i la direcció de l’Esquerra Abertzale estava tocada la confiança cap a l’organització. I en quart lloc: si es volia portar al nostre poble a la llibertat s’havia de crear alguna cosa nova.

-Quines eren les visions discrepants entre Batasuna i ETA?

L’organització era molt conscient del límit de la seva influència militar. L’Esquerra Abertzale era de la mateixa opinió, però allà havia il·lusió per crear un nou paradigma. I quina era, en opinió de l’Esquerra Abertzale, aquella novetat? Que des del principi no hauria d’estar l’element armat, aclarant el panorama polític; i es volia posar en marxa un procés d’alliberament mitjançant la lluita popular i amb estratègia democràtica, per resoldre les claus del conflicte mitjançant la relació de poder civil i electoral. L’organització li veia potencialitat a aquesta estratègia, però no el tenia tan clar com l’Esquerra Abertzale, i amb vertígens.

-Per què?

L’organització no compartia, per aleshores, aquell tipus de final. Hi havia problemes ideològics entre la militància de l’organització: la veritat és que els qui van créixer amb la realitat de la lluita armada, es trobaven en el tràngol històric de deixar la lluita armada sense cap procés. Era una decisió valent, perquè era apostar per deixar la lluita armada, portar el dret d’autodeterminació a termes estratègics i deixar en mans d’Euskal Herria l’alliberament dels presos.

-ETA va fer una assemblea en 2008-2009 i va decidir continuar amb la lluita armada. Va ser xocant dins de l’Esquerra Abertzale?

Sí. Havia manca de sintonia. En l’organització aquella assemblea es va fer bastant ràpid. Pensava que havia de treure endavant l’aposta, però tenia una visió de curt termini per continuar la lluita armada; perquè al mateix temps, hi havia una reflexió estratègica, ja que la ruptura de l’últim procés va deixar moltes leccions a nivell estratègic. Hi havia indicis del final d’una estrategia, no només entre els companys que estaven en la clandestinitat, també des de les presons s’enviaven opinions. Es veia que amb la clàssica lluita armada d’ETA ja no es podria condicionar a l’Estat. Per tant, malgrat es va fer i es va finalitzar una assemblea, la reflexió estratègica continuava oberta, atès que el procés polític es veia espatllat per les bases de l’Esquerra Abertzale, també per ETA.

-No obstant això, al maig del 2009, en una entrevista concedida per ETA, es deia que encara buscava la negociació amb l’Estat, per aconseguir el reconeixement al dret a decidir i per que la independència fos materialitzable.

Sempre hi va haver esperança. Al moment de deixar la lluita armada, en 2011, hi havia diversos compromisos presos entre el govern espanyol i ETA, per negociar-los posteriorment; però per llavors eren sobre les conseqüències del conflicte, i no sobre el conflicte polític en si mateix.

-Al debat de l’Esquerra Abertzale hi va haver dos ponències: Argitzen i Mugarri.

Hi va haver un xoc entre les dos ponències. Malgrat les seves filosofies no eren tan divergents.La diferència era que a Argitzen s’havia de deixar de banda, des del principi i necessàriament, l’element armat i a l’altre ponència no es plantejava això des del principi sinó que aquesta possibilitat hauria d’anar dins d’un procés de resolució. Amb l’element de la lluita armada, existien cada vegada més problemes per conjuminar forces de qualsevol sector i per l’acció política; cada vegada es veia més com una dificultat per treure endavant la política d’aliances.

-En què eren convergents les dues ponències?

A l’afirmar que s’havia d’obrir una dinàmica per la resolució. Es deia que Lizarra-Garazi i Loiola van ser leccions, i en les dues es veia la necessitat del disseny d’una estratègia independentista eficaç.

-Vas estar detingut a l’octubre del 2009.

En aquell context i com la majoria de militants, estava preocupat políticament perquè en l’Esquerra Abertzale havia un xoc en el debat. Aconseguir entendre’s era necessari.A més, existien condicions per un procés. Per tant, l’Esquerra Abertzale no podia passar molt temps mirant-se el melic.

El debat va ser ràpid. Al novembre del 2009, l’Esquerra Abertzale va presentar-ho públicament a Altsasu, prenent el camí de Argitzen, la declaració Zutik Euskal Herria va sortir al febrer de 2010.

Va ser una acceleració per arribar quan abans a nous escenaris polítics.

-Després, Zutik Euskal Herria va ser decisiva.

Sens dubte, La decisió es va prendre amb una mica de presa; hi havia una mena de voluntarisme, com si traient la lluita armada del panorama polític tot s’anava esclarir molt ràpidament. Alguns eixos d’aquella aposta no s’han desenvolupat com cal: la taula de partits, l’acord sobre presos, pressió internacional a Madrid i París… Però crec que allò era la millor oportunitat.

-En un document intern del Comité de direcció d’ETA de l’any passat, es diu que per problemes de temps no tots els militants van poder participar en aquesta decisió.Quines van ser els riscos d’això?

El risco potencial era que hi hagués malentesos i que una part de la militància no estigués d’acord amb la decisió, però en debats anteriors ja havien passat coses així.He conegut la situació de la presó i a clandestinitat, i no havia possibilitat per la dissidència o escissió militar, i no n’hi ha. Quan es va fer lluita armada fins el 2009, hi havia companys de lluita que no estaven d’acord, però sempre ha prevalgut la disciplina i el sentit de grup. Ara, toca el mateix.

-Va ser en 2012 quan ETA va fer la reflexió interna general.

Als presos no els arribava informació, d’una manera mesurada, com sempre. La dinàmica d’ETA acostuma a decidir tenint en compte la veu de tots i totes les militants, però llavors els i les que estaven al carrer van ser els que van haver de decidir sense titubejos.

-ETA i el Govern del PSOE van prendre uns compromisos relacionats amb les conseqüències del conflicte, per parlar-los a partir de l’octubre del 2011 a Noruega. Existien opcions per desenvolupar-los? Per finals d’any el PP estava a la Moncloa.

En la meva opinió, ni continuant el PSOE hi hagués hagut opcions per desenvolupar-los. Allà estava l’escarment d’altres processos. Per exemple, en l’últim procés, el PSOE no va ser capaç d’aturar les detencions polítiques, d’alliberar a Iñaki de Juana -mira en quina situació hi era-, per aturar la roda repressiva dels jutges… D’altra banda, vam aprendre que sense més relació de forces populars no es podia negociar amb Espanya. Madrid no té cap voluntat per negociar res., ni com s’ha vist, les conseqüències del conflicte. I a més, per l’ambient que han creat a l’Estat, no els portava beneficis ni al PP ni al PSOE. Per tant, passat el 20 d’octubre del 2011 no esperava res, atès que els bascos no podem esperar res de bo d’Espanya. Nosaltres només esperem des del nostre poble, i no tenim tampoc res per oferir a Espanya. Això també és unilateralitat.

-ETA es va desarmar cinc anys i mig després de deixar la seva activitat armada. I s’han dissolt, als sis anys i mig.

L’organització va fer un disseny per arribar al seu final. Va jugar unes cartes, però no van sortir; sobretot al desarme. Va intentar que el desarme es desenvolupara en base a estàndards internacionals, però l’actitud dels Estats no va ajudar res. Per tant, l’organització -i el Foro Social i els agents internacionals també-, va necessitar la creativitat política per mantenint els estàndards internacionals, fer un procés cap al nostre poble.El seu maradigma més gran va ser el dia del desarme. Va encertar en desenvolupar un camí popular. Allò va ocórrer cinc anys i mig més tard, i la dissolució un any més tard, és veritat que tanta demora va repercutir negativament al procés.

-A finalitzar el procés de 2007 i mentres l’obcecació de Madrid i París, alguns agents de la comunitat internacional no van tallar la comunicació amb l’Esquerra Abertzale -estava il·legalitzada, judicis polítics…- Quina importància va tenir això?

La participació d’aquests agents ha sigut important, perquè l’han donat credibilitat a tot el procés. No ha servit per obrir un camí bilateral, previst al princi.

-Al gener del 2016 vas quedar en llibertat.Vas estar l’any passat a Baiona, el dia del desarme?

Tenia visita amb un preso i vaig arribar a les once de la nit a Baiona. Tenia ganes de viure allò però per quan vaig arribar ja havia acabat.

-I com vas viure el del passat 3 de maig, el dia que oficialment es dissolia ETA?

Malgrat que ETA ha sigut una organització política, la decisió de deixar la lluita armada va ser una decisió més important, ja que en la meva opinió, aquell era l’instrument de lluita més important de l’organització. La dissolució, en canvi, era el pas lògic d’una seqüència i als últims mesos, d’alguna manera, estava anunciada. Crec que ha encertat en els termes, perquè ha dit dissoldre i no desmobilització. L’organització la van crear voluntaris bascos i l’han dissolt voluntaris bascos. Malgrant l’han posat condicions molt difícils, l’epíleg ha sigut molt correcte. Sobretot, el desarme, em va semblar una obra mestra d'enginyeria i creativitat política.

-Dos setmanes abans de la dissolució, ETA va treure una declaració sobre “el mal causat en la seva trajectòria armada”. Quina opinió et mereix?

S’ha de situar-ho en la mateixa seqüència de la fi. L’organització sempre ha reconegut que la seva activitat causava mal, i abans del final es volia donar una solemnitat a això. Aquesta declaració ha rebut crítiques per part del PNB i de forces d’Espanya. El que diguin els espanyols no ens ha d’importar molt als bascos; no era un comunicat per ells. Però mira: ETA ha fer accions violentes, no les ha negat, ha reconegut sempre la seva autoria, i la seva militància ha pagat molt car tot això. I encara ens demanen que demanem perdó, qui i els que des de les seves responsabilitats polítiques han fet servir la violència contra els bascos, han tractat d’amagar aquesta violència i dilueixen la seva responsabilitat en la impunitat institucional. A més d’amagar perdó, no jutjaran i condemnaran a les ‘manades’ armades disfressades de d’uniformes de diferents colors que han actuat durant dècades a Euskal Herria? No li deuen, com a mínim, la veritat a aquest poble?

-ETA ha finalitzat.

Una premissa: no puc dir tot el que penso; moltes de les opinions esteses i potents, encara avui tenen greus conseqüències judicials. Per molts compatriotes, ETA ha sigut l’únic que ha plantat cara amb coratge a l’enemic, i com organització tenia guanyat el respecte de no pocs sectors populars, fins i tot entre gent que no donava suport a la lluita armada. Preguntem-li a un basc si algú que no és el lleter li toca la porta de casa a les sis del matí, a qui prefereix: a un militant d’ETA o a un guàrdia civil?

ETA va practicar la lluita armada en un context precís: un context de violència, conflicte i vulneració de drets; per tant, només tenint en compte aquest context polític poden fer-se valoracions polítiques i històriques, sobre els seixanta anys d’ETA. Alguns no reconeixen aquest context, i parlen en termes politicopartidistes, fent trampa. Seran les filles i fills d’aquest poble els que faran la valoració sobre la contribució de l’organitzaciño en aquests seixanta anys. Molts dels assoliments de la reforma del 78 que molts s'atorgaven no són més que conseqüències de la lluita d’ETA de llavors.

ETA ha finalitzat. Seixanta anys després, l’independentisme és un sector important; a Euskal Herria nord hi ha un nou sector polític; electoralment l’espanyolisme és residual; i en les tres províncies la disputa electoral més gran és entre l'independentisme i el nacionalisme conservador, i en la resta, l’abertzalisme més fort que mai; l’alcalde de la capital històrica és abertzale; el coneixement i la utilització de l'euskera ha crescut en aquests seixanta anys, malgrat tenir grans límits; intel·lectual i acadèmicament tenim un poble impressionant; culturalment i en construcció popular o moviments populars no tenim res semblant… Sí, sí, som uns perdedors magnífics. Que facin els espanyols balanç d’aquests últims seixanta o vuitanta anys. Què és el que han guanyat? Per això no alliberen els presos polítics bascos; son el seu trofeu, per amagar la seva derrota política.

-I sobre el futur?

La prioritat és articular un moviment per a que aquest poble tingui un Estat o República. S’haurà de construir un moviment més enllà del sector que ocupa l‘independentisme avui dia, a tots els sectors. Sense independència, aquest poble pot decaure lingüística, socioeconòmica, cultural o educacionalment; els Estats tenen els mitjans per acabar amb els pobles.

A curt termini, veig necessari una estratègia eficaç per treure al carrer els presos polítics que segueixen a dins. Per mi, la d’ara no és eficaç, perquè l’acumulació de forces no s’ha centrar en el seu alliberament, malgrat aquest sigui el nucli del problema, el fonamental de la solució i l’element il·lusionador d’aquest poble; i no hem aconseguit porositat social amb la demanda d’alliberament dels presos, i no tenim una dinàmica àmplia ni hem activat aliances polítiques.

A curt i mig termini, en canvi, em sembla que aquest poble necessita d’una dreta soberanista. El que passa a Catalunya és un exemple paradigmàtic, hi ha moltes leccions, i una d’aquelles és que la dreta catalana és soberanista i està ficada en el procés. Aquí en canvi, la dreta -PNB- renega cada vegada més de l’abertzalisme; en últim terme defensa al règim del 78 i se sent cada vegada més còmode a l’àmbit estatutari. El discurs latent del PNB és que aquest poble té un futur més pròsper sotmès a Espanya que sent independent. Generació rere generació se’ls està equiparant pàtria amb statu quo. A centre-dreta hi ha abertzales que no pensen així, vertebrar això seria beneficiós per aquest poble.