JJMM 2018

La CUP sol·licita una Junta de Portaveus extraordinària per demanar explicacions a Ballesteros sobre l’atropellament d’un menor a Salou

La CUP de Tarragona ha sol·licitat aquest matí la celebració d’una Junta de Portaveus extraordinària arran dels fets ocorreguts ahir a la nit a Salou, quan el conductor d’un cotxe oficial dels Jocs Mediterranis, que triplicava la taxa d’alcohol permesa, va atropellar i ferir de gravetat un menor. Des de la formació s’ha considerat que calia esclarir urgentment aquestes informacions i s’ha demanat a l’alcalde Ballesteros que convoqui els portaveus dels diversos grups municipals per aportar tota la informació que tingui sobre el cas.

L’organització dels Jocs Mediterranis, segons es podia llegir aquest matí a la premsa, ha confirmat que l’home és treballador d’una empresa externa proveïdora de serveis per l’esdeveniment, i que es trobava fora d’horari laboral. Des de la CUP es plantegen una sèrie de preguntes que Ballesteros hauria d’adreçar el més aviat possible, com per exemple quina és l’empresa en qüestió, de quina manera va seleccionar el personal, quina fiscalització s’ha fet del servei que està prestant o quin accés tenen els treballadors als mitjans emprats per prestar-lo –és a dir, com és que aquesta persona estava fent ús del vehicle amb el logo dels Jocs fora del seu horari laboral.

La formació independentista, opositora a la celebració dels Jocs Mediterranis des de fa anys, ha denunciat reiteradament que des del govern i els responsables polítics de l’esdeveniment no s’ha estat transparent en quant a la informació que se’ls demanava. Consideren, però, que aquest és un cas molt greu que s’ha de tractar amb el màxim rigor i transparència i per això esperen que l’alcalde accepti la seva petició de convocar una Junta de Portaveus, malgrat encara no els ha contestat la sol·licitud.

A més a més, la formació confia que, en el benentès que aquesta Junta de Portaveus es pugui celebrar, també es doni l’oportunitat per esvair totes els incerteses al voltant dels successives situacions que han posat de manifest la mala organització dels Jocs (medalles, himnes olímpics, horaris, àrbitres) a banda de resoldre la polèmica sobre les entrades.