Model de ciutat

La CUP impulsa tres trobades obertes per debatre sobre un nou model de ciutat per a Banyoles

La CUP Banyoles organitza entre finals de juny i mitjan juliol tres assemblees obertes, pensades per fer una anàlisi de la situació municipal i començar a dissenyar propostes d’actuacions encaminades a construir un model de ciutat que posi les persones i el seu benestar al centre de la vida política, econòmica, social i cultural.

Des de la formació es convida a participar a tothom que vulgui aportar idees, reflexions i plantejaments per tal d’anar generant una proposta molt plural, que respongui als interessos dels diversos sectors de la ciutat, i que parteixi de la justícia social, el respecte al territori, la sostenibilitat, l’impuls del teixit associatiu i el republicanisme municipalista. Per tal de poder-ho fer, es convoquen aquestes tres primeres assemblees, per encarar la preparació de les eleccions municipals del 2019.

Les trobades tindran lloc aquests dies:

Dimecres 27 de juny. 19.30 h. Casal Cívic

Dimecres 11 de juliol. 19.30 h. Centre Cívic

Dimecres 25 de juliol. 19.30 h. Espai Jove Cal Drac