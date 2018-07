La CUP-Crida per Girona demana un replantejament “urgent” dels pressupostos participats

La CUP-Crida per Girona ha fet balanç de l’edició dels pressupostos participats dels barris per a l’exercici 2018, després que el dilluns se’n fessin públics els resultats i les dades de participació. La formació considera que la baixa participació, que malgrat un lleu augment tot just ha arribat al 6%, les queixes d’algunes entitats veïnals, i la sensació general de desmotivació són elements que obliguen el govern i al teixit associatiu a fer un replantejament de fons de l’actual sistema.

Una de les principals crítiques dels cupaires a l’actual procediment és que els diners de pressupostos participats es destinin, en moltes ocasions, a petits projectes urbanístics de manteniment i millora que s’haurien d’incloure dins del pressupost ordinari. “No és acceptable que el bon estat d’un carrer o la il·luminació d’una zona depengui dels resultats dels pressupostos participats”, ha afirmat la regidora Laia Pèlach. En aquest sentit, la formació considera que caldria promoure projectes socials que promoguessin la dimensió comunitària, en comptes de prioritzar arranjaments urbanístics puntuals.

Respecte a la metodologia emprada, la CUP-Crida per Girona considera que caldria canviar la lògica competitiva que impera en l’actual sistema per un plantejament més cooperatiu. També creuen que hi ha alguns dèficits pel que fa a l’accés a la informació i als mecanismes de participació en determinats sectors de població. En aquest sentit, han lamentat que el desplegament logístic dels pressupostos participats no s’aprofiti per fer un procés més ambiciós tant pel que fa a la implicació veïnal com respecte al seu impacte en els barris.

Un altre repte que a parer dels cupaires tenen els pressupostos participats, és estendre’s en l’àmbit sectorial. La formació considera que el replantejament del sistema actual ha d’incloure un augment de recursos destinats a pressupostos participats i una ampliació dels àmbits d’actuació als quals es destinen els recursos. En aquest sentit, defensen que els consells municipals sectorials també han de tenir un paper actiu a l’hora de decidir com s’han d’invertir els recursos de les diferents àrees.

Per tot plegat, la formació ha reclamat al govern engegui urgentment un procés de debat per tal d’afrontar el disseny i el desplegament d’un nou sistema de pressupost participatiu que solucioni els problemes del model vigent. Segons la regidora Laia Pèlach “cal un sistema amb vocació comunitària i d’empoderament popular que permeti una implicació real de la ciutadania gironina i el teixit associatiu en la gestió dels recursos municipals”.

En aquesta línia, la CUP-Crida per Girona ha exigit al govern que compleixi la moció cupaire aprovada pel Ple el novembre de 2015, en què s’acordava replantejar els pressupostos participats a través d’un procés ciutadà amb l’objectiu de fer-los més ambiciosos i solucionar diverses disfuncions i mancances de l’actual sistema. Segons la formació fins ara “els acords de la moció s’han incomplert de forma flagrant, i ara és un bon moment per tornar-los a posar damunt la taula i dur-los a terme”.