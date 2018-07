La CUP-CC, preocupada perquè el "Front democràtic pels drets i les llibertats" es quedi en el terreny simbòlic

Aquesta tarda la CUP es reunirà amb el president del Parlament de Catalunya Roger Torrent, per abordar la iniciativa del “Front democràtic pels drets i les llibertats”. En aquest espai, Natàlia Sánchez, diputada de la CUP-CC i Eulàlia Reguant, membre del SN de la CUP, traslladaran el posicionament de l’organització sobre aquesta iniciativa, destacant que cal que aquest pacte denunciï tota la repressió i la persecució policial i política que des de la consulta del 9 de novembre de 2014 el moviment independentista està patint i que va més enllà de l’exercida pel Tribunal Suprem. Per aquest motiu, la CUP proposa que en aquest pacte s’incloguin a totes les forces polítiques, sindicals i associacions per traçar un marc ampli d’acord polític i social davant la “greu situació repressiva” en la què ens trobem i que reverteixi en autèntica acció política.

Els darrers anys han estat marcats per múltiples lluites socials, fet que ha generat una forta resposta repressiva per part de l'Estat espanyol i del seu sistema polític i judicial. Per aquest motiu, cal reafirmar la legitimitat dels projectes polítics i el dret a portar-los a terme democràticament al Parlament de Catalunya, així com reivindicar el dret a l’exercici de l’autodeterminació, rebutjant totes les actuacions judicials que volen impedir l’exercici d’aquest dret fonamental.

Així, cal donar un enfocament integral a aquesta repressió tenint en compte tant el judici als membres del Govern i de la mesa fins al conjunt de càrrecs electes, vaguistes encausats pel 3O i pel 8N i totes les persones que van mostrar el seu rebuig a la presència dels cossos policials. i denunciar l’amenaça d’intervenció per part del govern espanyol a les institucions catalanes, que van respondre al mandat popular i democràtic.

Finalment, cal que el pacte estableixi una estratègia d'internacionalització del cas català que expliqui com l'exercici del dret a l'autodeterminació ha estat sistemàticament negat, amb la conseqüència de la greu situació de suspensió dels drets civils i polítics dels tractats internacionals subscrits per l'Estat espanyol.