LGBTI

La Crida LGBTI i la CUP Capgirem Barcelona criden a no participar al Pride

Les dues organitzacions reclamen a Ada Colau que no assisteixi al Pride perquè ACEGAL utilitzà l’esdeveniment per promoure interessos privats i empresarials amb el Pride

La CUP Capgirem Barcelona ha manifestat la seva oposició a la comercialització de la lluita pels drets de les persones LGBTI en funció d’interessos d’empreses privades que promouen des de l’Associació Catalana d’Empreses per a persones LGBTI (ACEGAL) a partir del Pride de Barcelona. Per això des de l’organització es convoca a la manifestació de la Comissió Unitària 28 de juny, hereva dels que van convocar la primera manifestació per l’alliberament LGBTI a la capital catalana enguany fa 41 anys, en la qual no participa l’empresariat LGBTI sinó només organitzacions reivindicatives, i que no té com a patrocinadors a empreses privades.

Tal i com ha denunciat la Crida LGBTI l’edició d’enguany del Pride, dedicada en principi als refugiats LGBTI, s’amaga en realitat una operació de “rentat rosa” de la imatge d’empreses com ara Airbnb, B the Travel Brand i Merlin Propiertis. La col·laboració amb el Pride permetria a aquestes empreses amb comportaments ètics dubtosos, un rentat rosa d’imatge (pinkwashing) apel·lant a una suposada amabilitat cap al col·lectiu LGBTI a partir, en aquest cas, del patrocini d’aquest esdeveniment. Airbnb, un dels motors de la turistificació massiva de la ciutat i de la conseqüent pèrdua de qualitat de vida per part dels veïns, es va retirar després de la denúncia pública de la Crida LGBTI a través de xarxes.

B the Travel Brand, que va patrocinar un acte de turisme LGBTI en el marc el Pride, forma part del Grup Barceló que va ser l’adjudicataria fins l’any passat dels vols de deportació de persones migrades la qual cosa considerem un acte d’hipocresia, i de rentat de cara “rosa” en un Pride dedicat als refugiats.

Per la seva banda, l’sponsor silver, Merlin Propiertis, a través de Testa Residencial, ha estat vinculat a desnonaments a la pròpia ciutat i arreu de l’Estat espanyol i en operacions immobiliàries que han afavorit l’especulació i al generació d’una nova bombolla immobiliària. Per nosaltres, totes les lluites socials estan connectades, per això diguem, No en el nostre nom!

Capitalisme rosa

Des de la CUP Capgirem Barcelona i la Crida LGBTI es fa acció política per construir un contra-model socialista, feminista, antipatriarcal, lliure d’LGBTI-fòbia, popular, descentralitzat i assembleari. Un model pensat per als veïns i les veïns dels barris i contraposat al que proposa el Pride: que promou el turisme i el capitalisme rosa. Critiquem les violències del cisheteropatriarcat i del capitalisme rosa contra les dones i les persones LGBTI, per això exigim el desplegament de la Llei 11/2014 pels drets de les persones LGBTI i contra la LGBTI-fòbia, el desplegament de polítiques públiques municipals LGBTI. I per això mateix critiquem el capitalisme rosa converteix el col·lectiu LGBTI en un segment de mercat, i no en garanteix els drets i llibertats, ni que deixem de patir violència LGBTI-fòbica.

També han agraït la feina en el dia a dia de les entitats que col·laboren amb el Pride, sense ànim de lucre i que moltes d’elles també participen de la Comissió Unitària 28 de juny. Entenen que les diferents activitats del Pride poden suposar espais de visibilitat però creiem que cal desvincular el 28 de juny del mercat LGBTI, cosa que impedeix la presència d’ACEGAL en el Pride en un paper no precisament secundari.

Per això reclamen a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en coherència amb el seu passat d’activista social i pel dret a l’habitatge que no assisteixi al Pride i aposti únicament per l’assistència a la manifestació de la Comissió Unitària: crític i organitzat des d’entitats reivindicatives.

Convocatòries 30 de juny

Convoquen a l’acte polític de la Crida LGBTI el 30 de juny a les 16.30 h a la Plaça Urquinaona de Barcelona, i posteriorment a les 18.30 h del mateix dia a Plaça Universitat de Barcelona a la manifestació de la Comissió Unitària del 28 de juny formada per més de trenta entitats.