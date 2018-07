LGBTI

La Crida LGBTI denuncia que el Pride ajuda a fer un “rentat rosa” d’imatge al fons d’inversió immobiliària Merlin Properties

La Crida LGBTI critica que el Pride de Barcelona estiga fomentant una política de “rentat rosa” d’imatge (pinkwashing) de Merlin Properties, un fons d’inversió immobiliària que podria estar vinculat, segons informacions publicades a diferents mitjans de comunicació, a operacions especulatives i desnonaments arreu dels Països Catalans i de l’Estat espanyol a través de la seua filial Testa Residencial. L’organització denuncia la col·laboració del Pride amb rentat rosa d’imatge d’empreses amb comportaments ètics dubtosos, apel·lant a una suposada amabilitat cap al col·lectiu LGBTI a partir, en aquest cas, del patrocini d’aquest esdeveniment.

D’altra banda, l’actual conseller delegat de Merlin Properties, Ismael Clemente havia estat un dels líders de Blackstone https://pahbarcelona.org/es/tag/blackstone, una de les majors immobiliàries de l’Estat espanyol i que també ha estat vinculada a operacions especulatives i desnonaments. Clemente, a més, està sent investigat per pressumpte blanqueig de capitals.

Espònsor que va fer vols de deportació

El Pride també va realitzar el passat 22 de juny l’activitat Descubre el Caribe más gayfriendly organitzada per B the travel Brand, una filial del Grup Barceló que va realitzar vols de deportació fins el 2018 i aquest any s'ha presentat al concurs per aconseguir la licitació de nou. Una acció que també va ser denunciada des de la Tancada contra el Racisme i pels Drets de Migrants i Refugiades. Es tracta d’una esponsorització hipòcrita tenint en compte que el Pride d’aquest any s’ha dedicat als refugiats i refugiades LGBTI.

Airbnb es retira

El passat 20 de juny el Pride Barcelona va anunciar que Airbnb era sponsor oficial d’aquest esdeveniment i que recolzava “les Conferències Internacionals sobre Refugiats LGBTI” que han organitzat. Des de la Crida LGBTI es va respondre: “Denunciem que el Pride barreja de forma oportunista els seus interessos privats en aconseguir patrocinadors amb els drets dels refugiats, usant-los per netejar la imatge d'una empresa que fa fora la gent de les seves cases provocant una especulació immobiliària”. El col·lectiu també va denunciar que el compte oficial del Pride bloquegés el perfil de la seva organització a Twitter. El dia següent, el Pride va anunciar en una piulada en tres idiomes que retirava l'espònsor d'Airbnb.

En aquest sentit, La Crida LGBTI remarca que una diada reivindicativa com hauria de ser el 28 de juny, dia de l’Alliberament LGBTI, no pot servir per rentar la imatge de ningú, ni ha d’estar barrejada amb interessos comercials com es fa des del Pride. L’organització ha decidit plantar-se i denunciar públicament aquesta situació per cridar: “No en el nostre nom, no en el nom dels nostres drets!”.

Per això, la Crida LGBTI convoca als actes de la Comissió Unitària del 28 de juny -la plataforma que històricament ha organitzat la manifestació per l'alliberament sexual i de gènere de Barcelona- que, a diferència del Pride, està formada per entitats LGBTI amb un perfil reivindicatiu. Aquest manifestació, que tindrà lloc el proper 30 de juny a les 18.30 h i començarà a la Plaça Universitat, no compta amb el patrocini d’empreses privades que barregen el seus interessos comercials amb els drets de les persones LGBTI. Des de l’entitat, s’està impulsantuna campanya de denúncia del capitalisme rosa que assimila i mercantilitza la lluita pels drets i les llibertats de les persones LGBTI i que invisibilitza els problemes reals del col·lectiu.

La Crida LGBTI

La Crida LGBTI és una organització per l’alliberament sexual i de gènere que neix l’any 2016 i té com a objectiu lluitar contra el patriarcat i la LGBTI-fòbia en totes les seves manifestacions: l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, la transfòbia i la discriminació de les persones intersexuals. Sorgeix de la necessitat de generar un discurs dins del moviment LGBTI on l’alliberament nacional i de les llibertats sexuals i de gènere de les persones siguin un tot irrenunciable.

La Crida LGBTI treballa en xarxa amb diferents col·lectius LGBTI i participa dins la Comissió Unitària del 28 de juny, que agrupa les principals entitats d’alliberament sexual i de gènere de Catalunya.