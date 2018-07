LGBTI

La Crida LGBTI convoca dissabte un acte polític contra la LGBT-fòbia i crític amb el capitalisme rosa

Sota el lema, “28J: No en el nostre nom! FemXarxa” la Crida LGBTI convoca al seu acte polític que tindrà lloc a les 16.30 h a la Plaça Urquinaona de Barcelona el dissabte 30 de juny. A l’acte prendran la paraula membres de la Crida LGBTI, que llegiran el manifest; i representants d’altres lluites socials com ara Las Kellys, Shadia Tbeileh (Coalició Prou Complicitats amb Israel), Dani Medina (RQTR - impulsors de l’Orgullo Crítico de Madrid) i Teo Pardo (Sida Studi). En posterioritat, els assistents a l’acte se sumaran en columna a la manifestació convocada per la Comissió Unitària, de la qual formen part més de 30 entitats LGBTI catalanes, i que tindrà lloc a la Plaça Universitat a les 18.30h del mateix dissabte.

En el manifest que es llegirà l’organització assenyala que “és especialment important recordar que el primer orgull va ser una revolta. Des de la Crida LGBTI, no estem disposades a vendre els nostres drets a un capitalisme que explota, gentrifica, desnona i deporta. No estem disposades a que les nostres lluites siguin instrumentalitzades en detriment de les classes populars i les persones migrants. No estem disposades a que la nostra lluita es despolititzi. (...) Davant l’ofensiva colonial, capitalista i cisheteropatriarcal, no hi cap la possibilitat d’entendre les lluites de forma separada. Vivim en una societat de classes organitzada al voltant de diversos eixos d’opressió que tracten de definir-nos, segregar-nos i destruir-nos. És per aquesta raó que des de la Crida LGBTI apostem per fer xarxa. (....) Per uns Països Catalans lliures d’LGBTI-fòbia, però també lliures del capitalisme, del masclisme, el racisme i qualsevol forma d’opressió! És per aquest motiu que avui cridem ben fort: No en el nostre nom!”.

La Crida LGBTI ha fet denúncia pública durant aquesta setmana del paper l’Associació Catalana d’Empreses LGBTI (ACEGAL), organitzadora del Pride, en la mercantilització la reivindicació del moviment LGBTI. I ha posat en evidència la política de maquillatge i “rentat rosa” que aplica amb diferents patrocinadors. Per això, i de forma conjunta amb la Candidatura d’Unitat Popular de Barcelona i el Grup Parlamentari de la CUP-Crida Constituent han demanat que la la ciutadania barcelonina no participe del Pride.

La Crida també ha realitzat accions de denúncia de la manca de desplegament de la llei i de polítiques LGBTI per part de la Generalitat de Catalunya. L’any passat, amb motiu del dia contra la LGBTI-fòbia, 17 de maig, va ocupar simbòlicament la seu de Barcelona del Departament d’Igualtat.

