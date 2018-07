L’eco de Badalona

Des de Badalona arriba un missatge poderós: la radicalitat és el camí. En temps de càlculs, de gestos buits, de posar-se de perfil i de política a cop d’enquestes, l’única resposta possible és ser clars, valents i conseqüents amb les pròpies idees.

La maniobra s’ha fet sense vergonya i a la vista de tothom. Importava poc guardar les aparences i intentar donar una explicació mínimament decent. Calia treure’s de sobre el compromís d’un govern que, amb totes les dificultats, enviava missatges de dignitat que tenien eco més enllà de Badalona. Calia treure’s de sobre, en paraules de David Fernàndez, «la tendresa rebel de la Dolors».

El nou alcalde de Badalona balbucejava no sé què de «la neutralitat de la institució de tots els badalonins» i recordava que a Miquel Iceta tot plegat el feia estar «molt content».

Prenem-ne nota: el PSC del 155 és l’únic PSC que existeix, i la «neutralitat» és opressió, repressió i desmemòria, i no tremola si cal ajuntar-se amb la xenofòbia, el racisme i la política escombraria que representa Albiol.

S’apropen les eleccions municipals i l’eco de Badalona es propaga per tot Catalunya: ni un pas enrere en compromís ni en dir les coses pel seu nom. Els presos són presos polítics, l’1-O és democràcia i el PSC és una eina més d’un statu quo insuportable. Seria bonic, però no pot ser: el PSC real no són les bones paraules (paraules) de Parlon. És l’alegria de l’Iceta que pacta amb Albiol. Tenim memòria. Ja ens veurem el 2019. A Badalona i arreu.