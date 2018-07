pressupostos

Guanyem Badalona en Comú insta al nou govern a portar el pressupost a aprovació abans de juliol

“L'aprovació del pressupost desenvolupat pel govern de GBeC-ERC-ICV-EUiA contempla un increment de 6,7 milions d'euros en ampliació i millora de diversos serveis públics, Badalona no pot renunciar a això”. Així ha explicat José Téllez, regidor d’Hisenda del Govern de Dolors Sabater, la posició de Guanyem Badalona en Comú d’instar a que es porti el pressupost a aprovació.

Segons Téllez, “la nul·la experiència dels nous regidors de govern fa pràcticament impossible preparar un nou pressupost abans de l’estiu”. Un calendari encara més difícil si tenim en compte que un cop presentada la proposta s’ha de produir una negociació amb moltes forces donada la minoria del nou govern al Ple.

Per aquest motiu, la formació municipalista ha subratllat la possibilitat que el nou alcalde portés d’urgència al Ple ordinari d’aquest dimarts 26 el pressupost elaborat pel govern liderat per Dolors Sabater i que compta amb el suport de 4 de les 7 forces presents al consistori, a més de la regidora no adscrita.

Per l’ex-regidor d’Hisenda, un cop ja s’ha comprovat que la negativa als pressupostos per part del PSC no era per la proposta sinó una maniobra electoralista, “és hora de pensar en els veïns i veïnes de Badalona, que mereixen un pressupost”.

Si s’aprovés inicialment en aquest Ple de juny, l’aprovació definitiva es podria produir al Ple del juliol. Per això des de Guanyem Badalona en Comú es posen “a disposició de la nova regidora d'hisenda per explicar-li i facilitar l'aprovació d'un nou pressupost quan abans millor" ha manifestat José Téllez.