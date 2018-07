Multes

El Casal Popular Independentista del Pla de l’Estany organitzarà una campanya per evitar pagar una multa de 7.002 €

La setmana passada, l’Associació Cultural del Pla de l’Estany, entitat que impulsa el Casal Popular Independentista, va rebre la notificació d’una multa de 7.002€, imposada per la Generalitat de Catalunya, per dues actes que va aixecar la Policia Local de Banyoles en dues activitats que van tenir lloc al Casal el maig i el juny del 2017. El Casal va donar a conèixer la sanció durant la revetlla popular de Sant Joan, que organitza des de fa 8 anys a Banyoles.

En concret, la primera acta es va aixecar després de la celebració del quart aniversari d’Arran, durant el qual l’entitat juvenil va organitzar una xerrada i un petit concert al Casal. La segona acta, que implica reiteració –malgrat que el Casal no estava assabentat de la primera–, es va aixecar arran del Festival Troba’m, organitzat per l’associació Tenim Poca Feina en conveni amb l’Ajuntament de Banyoles, i que va haver de realitzar una de les seves activitats al Casal perquè aquella nit va ploure i no tenien local alternatiu on desenvolupar-la.

El Casal es considera que els atestats policials són un despropòsit, perquè contenen errors i imprecisions. El col·lectiu titlla la multa de desproporcionada i aleatòria, i alerta que, a més d’afectar greument l’activitat i viabilitat del Casal, és un càstig per a totes les entitats i l’independentisme de la comarca, que sempre han trobat al Casal un espai on poder reunir-se i muntar activitats, a manca d’espais municipals adequats a les necessitats de les nombroses entitats del Pla de l’Estany.

Per aquests motius, el Casal ha decidit no pagar la multa i iniciarà una campanya per fer pressió i aturar el procediment. Per això, convoca una reunió oberta a totes les entitats i veïns de la comarca dijous 28 de juny a 2/4 de 9 del vespre al Casal, que servirà per acabar d’informar els col·lectius sobre la sanció i per afrontar conjuntament el procés que en deriva.