Capgirem Vic estrena un cicle de vídeos en clau d'humor sobre el ple

Capgirem Vic ha estrenat n cicle de vídeos en clau d'humor sobre "el que passa i ens passa al ple de l'Ajuntament". Es tracta de fer arribar determinats temes que es queden al ple de Vic i que poden interessar a la gent, fent-ho amb un toc d'humor a partir d'una peculiar versió capgirada de l'APM de TV3.

Aquí teniu l'enllaç del primer capítol, sobre les excuses de l'equip de govern per no canviar el nom del carrer Virrei Avilés per 1 d'Octubre.