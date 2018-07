1-O

Capgirem Vic considera esbiaixada la consulta sobre el canvi de nom del carrer Virrei Avilés per 1 d’Octubre

Capgirem Vic no està d’acord amb la consulta, ni per les formes amb les que s’ha gestat, ni pel contingut de la mateixa. Tanmateix, animem al veïnat a donar suport a la mesura de canvi de nom i es compromet a que l’Ajuntament faciliti aquest canvi.

L’Ajuntament de Vic ha iniciat una consulta sobre si cal canviar el nom del Carrer Virrei Avilés per 1 d’Octubre. Denunciem que aquesta consulta s’ha fet totalment d’esquenes a CAPGIREM VIC – que vam proposar el canvi de nom del carrer – i, pensem, que en gran mesura també s’està fent d’esquenes a l’Associació de Veïnes del Remei.

Denunciem, alhora, que la informació enviada al veïnat està totalment esbiaixada. No es fa ni una sola menció a qui fou el Virrei Avilés, ni cap dels acords del Ple que comprometen al govern a retirar qualsevol record d’aquest personatge infame del colonialisme espanyol del S. XVIII-XIX, fill del militar de major grau a la ciutat de Vic, imposat per Felip V després del Decret de Nova Planta i que, ja d’adult, va fer carrera a Amèrica liderant l’aniquilació de poblacions indígenes.

En canvi, s’alerta als veïns de tot un seguit de tràmits que suposadament haurien de dur a terme en cas de que decideixin canviar de nom el carrer. Denunciem que aquest llistat no només està esbiaixat, sinó que indueix a pensar que aquests canvis són obligatoris, cosa que és rotundament falsa.

És evident que el Govern de la Ciutat fa ús d’una consulta per dificultar que l’1 d’octubre tingui un carrer a la ciutat. En aquest sentit, exigim al Govern de la ciutat que rectifiqui la carta enviada, informant detalladament a les veïnes i veïns del personatge en qüestió, Virrei Avilés informi que els canvis que anomenen no són obligatoris. També, però, que es comprometi per escrit a facilitar totes les gestions que les veïnes i veïns decideixin fer encara que aquests no siguin obligatoris, assumint-ne l’Ajuntament els costos si això fora necessari.