Exposició

Una exposició de Roc Blackblock mostra a Vic els grafits de la Barcelona rebel

Les imatges amb murals de diversos grafiters podran veure's a La Fàbrica de Somnis fins el 30 de maig

En algun moment, la reivindicació social i el desig de transformació social es van creuar als carrers de Barcelona amb l’univers del grafit. En quin moment va tenir lloc aquesta trobada que posava imatges a la Barcelona rebel? Segons explica l’il·lustrador i grafiter Roc Blackblock, tot va passar cap al canvi de segle, pels volts de l’any 2000, quan els murs de la ciutat es van començar a omplir amb uns grafits que ja no només tenien preocupacions estètiques sinó també un ànima social.



Ara Roc Blackblock deixa constància d'aquell moviment comissariant una exposició («Els carrers són nostres. Una crònica gràfica de la Barcelona rebel») que del 4 al 30 de maig es podrà veure a Vic, en una iniciativa del propi Roc Blackblock, amb la col·laboració de Setembre i La Fàbrica de Somnis, recinte en el qual podrà veure's la mostra. L'exposició consta d'imatges que documenten les pintures murals que una vintena d’artistes del grafit van deixar a les parets de la ciutat i que, ara, són el tema de l’exposició, un document gràfic de la cara més rebel de Barcelona.



L'acte d'inauguració de l'exposició serà aquest divendres 4 de maig, a les 7 del vespre, i es farà en el marc de les Jornades Republicanes per la Llibertat d'Expressió. El mateix Roc Blackbloc, farà una xerrada durant la inauguració a La Fàbrica de Somnis sobre «El graffiti polític a Barcelona». L'exposició podrà veure's fins el 30 de maig a La Fàbrica de Somnis, recinte ubicat al carrer Isidre Blanc i Molist al barri de Santa Anna.



Roc Blackblock va estudiar disseny gràfic, després il·lustració i és també tatuador autodidacta, però de fet des que té ús de raó s'ha expressat amb gargots i dibuixos. Es considera un il·lustrador «tot terreny», que treballa tant en murs com a la pell o en papers, teles o formats digitals. A Vic va ser l'autor del mural dedicat a Ovidi Montllor de la plaça Maria Àngels Anglada.