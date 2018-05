Model de ciutat

Milers de persones es manifesten a Barcelona contra l'especulació i per un lloguers justos

Milers de de persones, malgrat la pluja, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Barcelona i s'han anat parant als edificis destacats de l'especulació. Els manifestants han rebutjat un model turístic es basa en la precarietat laboral i han denunciat una nova bombolla immobiliària centrada en els lloguers. La marxa estava convocada per la Plataforma #BCNnoEstàEnVenda, que agrupa entitats i col·lectius veïnals com la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns (FAVB), la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) o el Sindicat de Llogaters entre d'altres.

La plataforma aposta també per "la derogació de l'actual Llei d'Arrendaments Urbans (LAU). Assegurar contractes estables, amb renovació automàtica excepte quan hi hagi necessitat familiar de primer grau de la propietat. Cap desnonament més sense alternativa habitacional. Acabar amb els privilegis fiscals de les SOCIMIS, que no paguen impost de societats. Multar i

expropiar tots els habitatges en mans de grans propietaris que hagin romangut buits durant 2 anys, per fer habitatge públic de lloguer".

Palma

Desenes de persones han acudit a les 12.00 hores d'aquest dissabte a la mobilització convocada per la plataforma 'Ciutat per a qui l'habita' en el Passeig del Born de Palma sota el lema #PalmaNoEstàEnVenda.

Els assistents han dut a terme un esmorzar en el qual cadascun ha aportat algun aliment, per després donar pas a una 'performance' que ha consistit en la subhasta de diferents barris de la ciutat a preus desorbitats.

La plataforma ha denunciat que durant la protesta s'ha produït almenys una identificació per part de la Policia Local de Palma. L'entitat, ha través del seus comptes de Facebook i Twitter, ha demanat «explicacions» a Toni Noguera, batle de Palma, segons informa dBalears