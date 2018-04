Una trentena d’artistes i entitats culturals de Sant Sadurní celebren dissabte una jornada reivindicativa en defensa de la llibertat d’expressió

La plaça de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia acollirà dissabte la Jornada per la Llibertat d’Expressió. L’esdeveniment s’inclou dins de la campanya NO CALLAREM que durant tota la setmana està celebrant actes a tot el territori català a favor de la llibertat d’expressió i contra de la repressió de l’estat espanyol. La jornada començarà a les 5 de la tarda i s’allargarà fins a la mitja nit. En total una trentena d’artistes, músics, poetes, entitats culturals i membres del panorama cultural participaran amb concerts, xerrades, espectacles i subhastes benèfiques.

La jornada s’inclou dins de la setmana reivindicativa que el col·lectiu NO CALLAREM ha organitzat amb activitats a tot el territori català. A Sant Sadurní, els seus membres han plantejat una acte on hi tinguin cabuda moltes de les disciplines artístiques i actors de la cultura popular de la vila. Durant la Jornada per a la Llibertat d’Expressió hi participaran: Victòria (Rock), Diables Se M’N Refum, Tabalots, Hekatombe (Metal), Arrítmics, Banjara Studio (dansa), Foc (Reagge-Rock), Ball de Gitanes, Inversos (poesia), Pep Picas i Giuseppe Costa, Red Stripes (Rock Alternatiu), Xavi Martín (cantautor), JUDG, Consol Sàez i Arantxa Fernández (periodistes), Gegants de Sant Sadurní, Aina Roncero (dansa), Moyka i Lyk (hip-hop), Jeanette Porter i Víctor Nin, Jaume Viladoms i Alonso Castellanos, Pep Tarradas (NO CALLAREM) Jordi de Dios (Som 27 i més).

Segons els organitzadors, l’objectiu de la jornada és anar intercalant actuacions musicals i artístiques, amb xerrades i parlaments. En nom del col·lectiu NO CALLAREM intervindrà Pep Tarradas que explicarà les principals línies d’acció de la plataforma. De la mà de Jordi de Dios es donarà a conèixer el cas Som 27 i més, que demana l’absolució de les 27 persones encausades que sumen més de 300 anys de presó per haver ocupat el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona el 2013. Les periodistes Consol Sàez i Arantxa Fernández reflexionaran sobre la llibertat d’expressió i el dret a la informació.

Durant la jornada hi haurà un servei de bar amb preus populars. Tota la recaptació de l’acte es destinarà a la caixa de resistència del col·lectiu NO CALLAREM que lluita per a la defensa dels encausats i perseguits per la repressió i la censura. Dilluns es va donar el tret de sortida a la setmana de reivindicació amb la presentació del rap “Los Borbones son unos Cabrones” en solidaritat amb els artistes Valtonyc, Pablo Hasel i La Insurgencia, condemnats a penes de presó per part de la justícia espanyola.