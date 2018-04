Retaule sutjós de la Mallorca continental', nou llibre de Marcel Pich

'Retaule sutjós de la Mallorca continental' és el tercer poemari del músic i activista mallorquí Marcel Pich. Després de 'Lloriguera i rodalies' (2011) i 'Ullsdegeneta' (2013), ambdós autoeditats, arriba aquest tercer volum de la mà d'Edicions Documenta Balear. Es tracta d'una obra a mig camí entre la prosa retallada i els versos de mètrica lliure que ens fa viatjar per diversos ambients i escenes dels Països Catalans -la Mallorca continental- des d'una posició subversiva i a estones provocadora. Fotografies de paraules de llocs i moments concrets, allunyats de la literatura mainstream. Pich parla d'assetjar guiris, de gateres a bars bruts, de cremar mobiliari urbà o de monstres que arrasen amb el mercat lliure. No debades, no tot és violència verbal sinó que hi ha molts passatges on l'autor alaba i fa estimar personatges i paisatges urbans del nostre país.

El pròleg ha anat a càrrec de l'activista i professora Antònia Font qui ha sabut copsar l'esperit punk i el sentiment patriòtic de l'obra i, alhora, s'ha estrenat com a prologuista. 'Retaules sutjós de la Mallorca continental' és el primer volum de la col·lecció Poesia 31D, impulsada per Tomeu Martí. El disseny ha anat a càrrec de Jaume Vich i la revisió lingüística l'ha procurat Caterina Canyelles.

El llibre es presentarà a Palma el proper dimecres 18 d'abril a les 19.00h a Can Alcover i hi intervendrà Antònia Font. La següent presentació serà a l'Espai Mallorca de Barcelona el dijous 10 de maig a les 20.00h i acompanyarà l'autor el poeta, sindicalista i membre d'Ovidi 4, David Caño.