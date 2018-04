Per la retirada dels Pressupostos 2018

Un any més els Pressupostos Generals de l'Estat tornen a marginar greument les valencianes i valencians. Mentre la inversió mitjana de l'estat espanyol se situa en 217 euros per habitant, els valencians i les valencianes, rebem 150 euros per habitant, situant-se a la cua de les inversions de tot l'Estat espanyol.

Davant aquesta situació, que es porta repetint els últims 15 anys, i davant la manca de recursos i infraestructures al nostre territori fruit, en gran part pel maltractament financer sostingut a què ens sotmet els governs espanyols, any darrere any.

Aquesta situació, unida a un infrafinançament endèmic, que suposa un deute històric, fa que la situació actual del nostre autogovern, siga crítica, i condicione les polítiques del Consell de la Generalitat, també dels ajuntaments valencians, i afecte greument les condicions de vida de les valencianes i valencians, especialment de les treballadores i treballadors i dels sectors socials més castigats per la crisi i les polítiques antisocials i antivalencianes dels governs espanyols. Unes polítiques que també afecten negativament a amples sectors socials d'altres pobles de l'estat.

Estem davant d'un estat d'emergència social i de falta de recursos per al nostre territori, a causa d'un sistema finançament profundament injust que ens castiga com a societat, que augmentarà la precarietat i les desigualtats socials que ja sofreixen, especialment, els nostres sectors més desfavorits. Moltes són les necessitats del nostre país, i molts els anys que portem denunciant-les: sense corredor mediterrani, ni infraestructures adients per al creixement, sense sistema financer propi i demanant els nostres diners a Madrid, a tornar amb interessos (en forma del pervers FLA), no podem cobrir les necessitats del nostre territori i de les persones que hi vivim. Per això cal que s'escolte la nostra veu com a poble ací, a Madrid i on calga, per a denunciar l'espoli sistemàtic, que patim històricament, i no ens deixa avançar.

Nosaltres volem un futur de benestar, justícia social i llibertat per a la societat valenciana. Som conscients que el problema del finançament valencià, que afecta a tothom qui vivim en aquest territori, necessita la implicació de tots els estrats populars de la nostra societat - treballadors i treballadores, gent aturada, depenent, jubilada, desnonats, estudiants... - i també de les organitzacions sindicals, polítiques, socials, culturals, esportives o festives.

Per tot això, considerem que cal donar una resposta contundent, unitària, plural, transversal, sostinguda en el temps, que articule i cohesione tot el territori valencià, del sud al nord, de l'interior a la costa, els pobles i les ciutats, per manifestar el nostre rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat d'enguany, denunciar l'espoli sostingut que sofrim i declarar que volem tindre accés a les claus de la caixa per millorar la vida de les valencianes i valencians i construir, entre totes i tots, una societat valenciana més justa i igualitària.

Per la retirada dels Pressupostos 2018

Contra l'espoli fiscal

Volem les claus de la caixa