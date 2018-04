Pressupostos Generals

Partit Popular i Ciutadans retallen més de 1.200 milions d’euros de la lluita contra la pobresa infantil als Pressupostos Generals

El Partit Popular i Ciutadans han incomplert, un any més, el compromís adquirit a l’acord d’investidura de lluita contra la pobresa infantil. Els Pressupostos Generals de l’Estat pel que queda de 2018, presentats avui, deixen fora a l’únic col·lectiu que no vota: els menors de 18 anys. Dels 1.560 milions d’euros compromesos per 2018, els Pressupostos reflecteixen només una inversió de 346 milions. “Es tracta d’una retallada vergonyosa. Fa la impressió que l’única intenció al darrera d’aquests Pressupostos és electoralista, ja que ha quedat fora un dels compromisos socials adquirits en el pacte d’investidura amb l’únic col·lectiu que no pot votar”, denuncia Andrés Conde, director general de Save the Children.

Espanya compta amb un sistema de protecció social molt dèbil, a diferència de la majoria dels països de la UE, i amb una de les taxes més altes de pobresa infantil – amb 1.300.000 infants en situació de pobresa severa –. Tot i això, només inverteix l’1,3% del seu PIB en protecció social a la família i a la infància, lluny de la mitjana europea del 2,4%. “Els nens i nenes més pobres no poden esperar més, sense una inversió adequada no aconseguiran sortir de la pobresa. És inacceptable que la infància segueixi sense ser una prioritat pel Govern”, afegeix Conde.

La inversió prevista de 346 milions d’euros es reparteix així:

• 100 milions d’euros destinats a la “Protecció a la família i atenció a la pobresa infantil. Prestacions bàsiques de serveis socials”.

• 140 milions d’euros dedicats al Programa de reassentament i reubicació de refugiats per l’atenció de famílies amb menors.

• 106 milions d’euros del programa Fons Europeu d’Ajuda als més Desfavorits (FEAD) per ajuda alimentària als desfavorits i lluita contra la pobresa infantil. Aquesta és l’única partida que augmenta respecte l’any anterior, en 4 milions d’euros.

“Ens queda la pregunta sobre quina quantitat d’aquests diners s’executarà realment, però per ara el missatge que deixen els Pressupostos per aquest any pels 1,3 milions de nenes i nens que viuen en situació de pobresa severa arreu de l’Estat és que no voten i, per tant, que no importen”, conclou Conde.

Save the Children treballarà a partir d’avui juntament amb la resta de grups parlamentaris per promoure una esmena als Pressuposts perquè s’augmenti la inversió en infància, tal com es va acordar en el pacte d’investidura.

Sobre Save the Children

Save the Children es l’organització líder en la defensa dels drets de la infància a tot el món. Treballa a més de 120 països salvant vides, proporcionant seguretat i protecció als infants i defensant els seus drets en el marc de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

Des de fa 20 anys, Save the Children treballa arreu de l’estat espanyol amb programes d’atenció als nens i nenes més vulnerables, centrant-se en la infància en risc de pobresa o exclusió social. A través dels seus programes, proporciona una atenció integral als infants i a les seves famílies perquè la situació econòmica o d’exclusió social en què viuen no els impedeixi gaudir plenament dels seus drets i puguin assolir el màxim de les seves capacitats.