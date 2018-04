Llibertats

Mort d’un menor migrant a Ceuta

Un adolescent marroquí de 16 anys va morir ahir atropellat per un camió a Ceuta quan es trobava a la zona portuària buscant una oportunitat per entrar a la península com a polissó.

Un equip de Save the Children estava en aquell moment a la zona documentant la situació dels menors estrangers no acompanyats (MENA) que viuen al carrer i ha estat testimoni de l’atropellament mortal. Moments abans, el noi, al que els seus companys anomenaven “El Susi”, estava intentant colar-se en algun dels camions que després són introduïts als ferris que creuen a Algesires. La Guàrdia Civil està investigant les causes en què s’ha produït l’atropellament.

Davant aquest terrible succés, Save the Children, que pròximament publicarà un informe sobre la situació dels MENA arreu de l’Estat, denuncia la indefensió d’aquests nens migrants que estan sols als carrers de Ceuta i que s’exposen a tot tipus de perills. Almenys mig centenar de menors, alguns d’ells de tan sols 10 anys, dormen a l’escullera i a les naus i cotxes abandonats. “Els meus pares són molt pobres i no em volien al Marroc. Vaig estar vivint cinc anys al port de Tànger per intentar entrar a Ceuta. El meu únic futur és continuar camí cap a Europa”, ha explicat aquests dies un dels menors a Save the Children.

L’organització recorda que, en el seu últim informe anual, el Defensor del Pueblo ha denunciat la desprotecció que pateixen aquests menors estrangers no acompanyats, que moltes vegades veuen com la seva situació administrativa queda bloquejada i sense cap oportunitat laboral quan compleixen els 18 anys.

Segons l’última memòria de la Fiscalia General de l’Estat, l’any 2016 3.997 menors estrangers no acompanyats estaven protegits per les diferents autonomies, dels quals 1.072 es trobaven a Andalusia, 999 a Melilla i 246 a Ceuta, el que suposa més del 50% del total.

En el cas de les ciutats autònomes, les oportunitats d’inclusió són limitades en territoris tan reduïts, i per això hi ha infants que prefereixen passar com adults per així arribar a la península i continuar el seu procés migratori. Per això, Save the Children demana a més a les administracions implicades una clara voluntat política per garantir una inclusió efectiva d’aquests nens i nenes que arriben sols i la seva reubicació a d’altres comunitats autònomes.