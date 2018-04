Moció de la CUP-Crida per Girona per multar empreses elèctriques que facin talls de llum indeguts

La CUP-Crida per Girona ha presentat una bateria de propostes per combatre la pobresa energètica i garantir el dret a l’habitatge a la ciutat, a través d’una moció que es debatrà al Ple municipal del proper dilluns 9 d’abril. Els cupaires han reclamat que cal una aposta municipal valenta per “abordar la pobresa energètica com una problemàtica central de moltes gironines i gironins”, i “situar Girona entre les ciutats capdavanteres en la defensa dels drets socials bàsics com l’habitatge”.

Una de les principals mesures que proposa la formació és iniciar un procediment per sancionar les empreses subministradores de llum quan aquestes realitzin talls indeguts a gironins i gironines, a través de l’actual Oficina d’Eficiència Energètica i els serveis jurídics de l’Ajuntament. Recentment l’Ajuntament de Sabadell ha rebut una sentència favorable respecte a les sancions d’aquest tipus imposades contra Endesa, la qual cosa ha fet que altres ajuntaments hagin iniciat procediments similars d’acord amb la part de la llei catalana que no ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional espanyol.

En referència a l’Oficina d’Eficiència Energètica, la CUP-Crida per Girona demana que deixi de ser un projecte pilot per convertir-se en un servei estable de l’Ajuntament de Girona, així com estudiar que aquesta l’oficina es descentralitzi en diferents barris de la ciutat. Una altra de les propostes que incorpora la moció és iniciar de forma immediata el treball per concretar un Pla Local d’Habitatge, i com també que es garanteixi que el proper pressupost municipal tindrà un increment en les polítiques públiques d’habitatge i de lluita contra la pobresa energètica.