Pressupostos

MÉS per Mallorca insta al govern espanyol que aprovi els pressupostos

El portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha demanat al president del govern espanyol Mariano Rajoy "que no ens expliqui el què sinó que ens expliqui com ho farà per posar en marxa el 75% de descompte i el REB". Ferrà ha fet referència a la visita de Rajoy a Palma el dissabte que ve, on està previst que torni a anunciar les mesures del descompte de resident i el nou Règim Especial per a les Illes, mesures "que ja hem sentit en boca de diversos portaveus del PP. El que ens falta saber és com ho farà el senyor Rajoy per aprovar-ho sense tenir suport pels pressupostos", ha afirmat el portaveu ecosobiranista, que ha afegit que només es podran aprovar si Rajoy té voluntat de diàleg amb les forces progressistes o si eliminen l'aplicació del 155.

Josep Ferrà ha aprofitat també per valorar de manera molt positiva les mobilitzacions que s'han dut a terme aquest cap de setmana tant a Palma com a altres punts de l'Estat per reclamar unes pensions dignes, així com l'alliberament dels presos catalans i el retorn dels exiliats. El portaveu de la formació ecosobiranista ha volgut destacar també els actes en commemoració de la II República que s'han dut a terme aquest cap de setmana, uns actes "amb una mirada al present i al futur, però també al passat". Ferrà ha recordat que el govern espanyol torna a destinar 0 € a la partida pressupostària de memòria històrica.



Proposició de Llei

D'altra banda, la diputada ecosobiranista Joanaina Campomar ha explicat la Proposició de Llei que es presentarà demà al ple del Parlament per demanar al Congrés que canviï la llei de suport als emprenedors. "Galícia i Balears són les úniques comunitats que no tenen competència en regular les professions i llicenciatures", ha explicat Campomar, que ha afegit que el que es presenta demà ja es va presentar la legislatura passada i que el govern espanyol la va tombar per manca de pressupost.

La diputada ha afirmat que perquè no torni a passar al mateix, és necessari que aquesta proposició tiri endavant per unanimitat, el que significa que el PP i Ciutadans hi haurien de votar a favor. "Esperam que se sumin a aquesta regulació, ja que fins ara hi ha hagut consens i unanimitat per dur endavant les regulacions en aquest àmbit", ha assegurat Campomar.