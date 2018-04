Pressupostos

Més per Mallorca considera impresentable que Rajoy oblidi el 75% del descompte en el vols amb la península

Busquets: "El PP balear menteix o no té cap influència"

MÉS per Mallorca acusa el govern de Rajoy de presentar uns pressupostos antisocials i recentralitzadors i s'ha aixecat la veu contra la proposta de pressupost presentada avui al Congrés. La no inclusió del descompte aeri del 75% en els vols amb la Península ha centrat bona part de les crítiques de la formació ecosobiranista. "Des del PP balear ens varen dir que seria possible si hi havia nous pressuposts a l'Estat: o ens prenien el pèl o tornen a demostrar que no tenen cap influència a Madrid", ha assegurat la coportaveu Bel Busquets. "Quan la senadora Catalina Soler cridava 'ses illes són meves' al Senat, volia dir que eren seves per a perjudicar-les?", ha recordat Busquets.



Des de MÉS per Mallorca s'ha criticat que l'Estat dediqui milers de milions al transport entre altres comunitats autònomes, i en canvi segueixi considerant els ciutadans de les Illes Balears com a "ciutadans de segona".



El coportaveu Guillem Balboa també ha assegurat que "estam davant un dels pressuposts més antisocials i recentralitzadors de la història recent". "El increment més gran es produeix al Ministeri de Defensa, un clar reflex de la ideologia de qui governa a Madrid", ha declarat. El coportaveu sobiranista ha acabat lamentant que als comptes estatals no s'hi vegi una millora del finançament autonòmic "que al cap i a la fi vol dir més doblers per educació, serveis socials i sanitat" ni del REB que ha de compensar la insularitat de les empreses i ciutadans illencs.