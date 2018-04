Més per Mallorca assegura que si s'assoleix el descompte aeri del 75% serà pels diputats canaris i no del PP

El portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha valorat aquest dilluns la visita a Palma del president del govern espanyol Mariano Rajoy. “El senyor Rajoy ens ha dit que a les Balears ens inventam problemes. Són unes declaracions molt desafortunades, ja que patim problemes endèmics d’infrafinançament o dèficit fiscal. No ens ho inventam, ho patim”, ha afirmat. El diputat ecosobiranista ha criticat també la manca de compromís del senyor Rajoy pel que fa al descompte aeri del 75% i ha assegurat que “si tenim aquest descompte serà gràcies als diputats canaris i no gràcies al Partit Popular”.

El portaveu de MÉS per Mallorca ha traslladat la preocupació de la formació per la concepció del turisme que té el PP. “No han entès el problema que tenim aquí amb el turisme. Des de MÉS per Mallorca estam compromesos amb el turisme, però amb un turisme de qualitat, que reparteixi la riquesa i que segueixi un model sostingut”, ha explicat Ferrà. El diputat també ha remarcat la necessitat de tenir la cogestió aeroportuària per poder regular així l’entrada a les nostres illes, a més de recordar que totes les mesures que s’han adoptat des del govern del canvi han estat per pal·liar els efectes negatius d’una dependència del turisme encara molt elevada.

Crida a la responsabilitat

D’altra banda, la diputada Joanaina Campomar ha fet una crida a la responsabilitat de les diferents forces polítiques del Parlament per poder aprovar la llei d’habitatge, un dels pilars dels Acords pel Canvi. Campomar també ha explicat les esmenes que presentarà MÉS per Mallorca, juntament amb el PSIB, a la Proposició No de Llei (PNL) de Podem sobre habitatge que es debatrà aquest dimarts al Ple.

“Estam d’acord amb la proposta de Podem d’instar al govern de Rajoy a impulsar una sèrie de mesures en termes d’habitatge”, ha explicat Campomar. “Presentarem unes esmenes per complementar aquesta PNL, com que doni suport a la llei d’habitatge de les Balears i a les mesures innovadores que impulsa. També instam al govern espanyol a què incrementi les ajudes del Pla estatal d’habitatge i a què tingui en compte els barems dels índexs de preus d’habitatge de les diferents comunitats a l’hora de marcar les ajudes de lloguer social”, ha afegit.