No Callarem

Més de 500 persones assisteixen a les Jornades per la Llibertat d’Expressió a Sant Sadurní

La pluja no ha aigualit la Jornada per la Llibertat d’Expressió del passat dissabte a Sant Sadurní d’Anoia. Més de mig miler persones s’han acostat a La Fassina – l’acte va reubicar-se en aquest equipament per la pluja present durant tot el dia– per a gaudir de les intervencions de la trentena d’artistes i organitzacions culturals de la vila que van participar en la jornada. L’esdeveniment també ha servit per a recollir fons per a la caixa de resistència del col·lectiu NO CALLAREM que lluita per a la defensa dels encausats i perseguits per la repressió i la censura.

La jornada s’ha iniciat a les 5 de la tarda amb l’acústic de Victor Nin i Jeanette Porter que han interpretat temes dedicats a la llibertat. A la seva actuació li han seguit fins a gairebé la mitjanit les de Victòria (Rock), Diables Se M’N Refum, Hekatombe (Metal), Arrítmics, Banjara Studio (dansa), Foc (Reagge-Rock), Ball de Gitanes, Inversos (poesia), Pep Picas i Giuseppe Costa, Red Stripes (Rock Alternatiu), Xavi Martín (cantautor), Aina Roncero (dansa) i Moyka i Lyk (hip-hop). Durant tota la tarda també s’han subhastat dues il·lustracions dels artistes locals Jaume Viladoms i Alonso Castellanos.

Entre les actuacions també hi hagut xerrades i parlaments. En nom del col·lectiu NO CALLAREM, Pep Tarradas que ha explicat les principals línies d’acció de la plataforma. Jordi de Dios ha donat a conèixer el cas Som 27 i més, que demana l’absolució de les 27 persones encausades que sumen més de 300 anys de presó per haver ocupat el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona el 2013. Les periodistes Consol Sàez i Arantxa Fernández han llegit el manifest del col·lectiu NO CALLAREM i han reflexionat sobre la llibertat d’expressió i el dret a la informació respectivament. La documentalista Glòria Bricollé ha estat l’encarregada de fer un repàs literari parlant de llibertat d’expressió.

Durant la jornada també s’ha venut marxandatge per a recaptar fons per a la caixa de resistència del CDR Sant Sadurní i Alt Penedès. Aqeust acte s’inclou en les diverses activitats que s’han celebrat durant una setmana a diversos punts de Catalunya per a reivindicar el dret a la llibertat d’expressió i denunciar la repressió de l’estat espanyol. L’epicentre d’aquestes accions ha estat la presó La Model de Barcelona, que ha acollit concerts, xerrades i activitats artístiques.