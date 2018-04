Català

Més d’1.200.000 signatures perquè Europa protegeixi les llengües minoritzades

La xarxa internacional FUEN (Federal Union of European Nationalities) ha anunciat que ha aconseguit reunir 1.215.789 signatures per a la iniciativa Minority Safepack, de manera que ha superat còmodament el mínim d'un milió de signatures exigit per poder-la tramitar a la Comissió Europea. Del total de signatures, 771.089 s'han aconseguit a Internet i la resta s'han recollit en paper.

La presentació dels resultats de la iniciativa ha tingut lloc a la ciutat de Flensburg, a causa del simbolisme d'aquesta zona fronterera del land de Schleswig-Holstein per la seva gestió exemplar de la diversitat nacional i lingüística de les comunitats alemanya i danesa. Per tal de fer evident aquesta realitat, a la roda de premsa hi han estat presents representants d'ambdues comunitats.

El president de FUEN, Loránt Vincze, ha agraït "la participació en la iniciativa d'organitzacions que no són membres de la xarxa, però que han treballat molt per poder recollir el màxim de signatures en el seus territoris". Pel que fa a l'Estat espanyol, Vincze ha tingut paraules de reconeixement per a les entitats catalanes i basques que han participat en l'esforç de recollida de signatures, com és el cas de la Plataforma per la Llengua.

A partir d'ara, ha explicat Vincze, comença un període de tres mesos en què les autoritats dels estats membres hauran de verificar totes els signatures recollides. Posteriorment, la Comissió Europea disposarà d'un altre període de tres mesos per donar resposta a la iniciativa i explicar quines mesures emprendrà. A aquest efecte, FUEN fa una crida a la Comissió perquè estableixi un diàleg amb el comitè impulsor de la iniciativa amb l'objectiu d'endegar les mesures adequades i no defugir la seva responsabilitat. En aquest sentit, Vincze ha recordat que "el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va establir, després d'un contenciós previ de quatre anys, que les mesures proposades per la iniciativa Minority Safepack formen part de la competència legislativa de la UE."

Vincze ha destacat que amb Minority Safepack les comunitats nacionals i lingüístiques minoritzades tindran nous mecanismes dins de la UE per defensar els seus drets. Entre d'altres, ha subratllat la creació d'un Centre Europeu per a la Diversitat Lingüística que destini fons europeus a la promoció de llengües minoritzades, l'elaboració d'una recomanació de la Comissió Europea sobre els estàndards de gestió de la diversitat cultural als estats membres, la inclusió de la promoció de la diversitat lingüística en els criteris d'atorgament dels Fons de Cohesió Regionals, i l'aprovació d'una directiva unificadora dels drets de copyright per garantir la reciprocitat de les emissions de senyals audiovisuals en llengües minoritzades entre les fronteres dels estats membres. El president de FUEN ha insistit en tot moment que "la iniciativa no busca treure cap dret a les llengües oficials de la UE, sinó garantir la igualtat de drets bàsics per a les llengües europees que no gaudeixen d'aquest estatus".