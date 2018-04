Manifest del 21-25 dabril: "Construïm un país democràtic, igualitari i lliure"

Volem un país democràtic, igualitari i lliure. Un país possible i que no és el que tenim. L’actual degradació dels drets socials i laborals, l'espoli sistemàtic, la corrupció imperant i la negació de les llibertats individuals i col·lectives ens demostren que no tenim el país que volem i evidencien una vegada més quin és el projecte autoritari i centralitzador de l'Estat espanyol. Un procés d'involució democràtica avalat pels grans mitjans de comunicacions que fan de comparsa del règim, creen alarma social i justifiquen les mesures aplicades per la maquinària d'Estat destinades conservar els privilegis d'una minoria, enquistar el poder establert i evitar qualsevol canvi progressista que beneficie a la majoria.

Per fer front a l'afebliment democràtic i l'emergència social que patim al País Valencià no hi ha prou en governar amb tebiesa a les institucions valencianes. El model estatal concep les institucions autonòmiques com a meres sucursals gestores de l'humiliant pressupost assignat des del govern espanyol, impossibilitant cap poder d'incidència real davant les necessitats de la gent. Les possibles reformes epidèrmiques promulgades per institucions autonòmiques, no són definitives, sinó que hem de construir un país democràtic, igualitari i lliure des de la conscienciació, organització i mobilització de la societat valenciana.

Construïm un país democràtic: on es defense el Dret a Decidir com a centre de la política valenciana, que fomente la transparència, la participació i el control popular de les institucions com a condició fonamental per lluitar contra la corrupció i l'opacitat. La sobirania entesa com la capacitat del poble valencià de gestionar els seus propis recursos davant l'espoli sistemàtic, la capacitat de decidir i d’aplicar les polítiques que ens afecten individualment i col·lectivament per poder viure de forma lliure i digna, en la recerca de la felicitat i la plenitud a la nostra casa.

Construïm un país igualitari: per a una societat socialment justa, inclusiva i igualitària sense cap mena d'opressió ni discriminació, on la felicitat individual i col·lectiva ocupe la centralitat en les polítiques socials. Un país igualitari per fer front a les agressions sistemàtiques (retallades socials, precarització del treball, impossibilitat d’exercir el dret a l'habitatge...), per superar la situació d'emergència social que patim derivada de les retallades en la inversió pública imposada pel llindar del dèficit i les mesures fonsmonetaristes de l'Estat espanyol i de la UE. Una societat conscienciada en la defensa i conquesta dels drets laborals que han denigrat les repetides reformes laborals, en la lluita contra la precarització del treball.

Construïm un país lliure: per fer front a la intolerància, al feixisme i a la xenofòbia, per poder participar activament de la transformació social i política, un país on pensar i expressar-nos lliurement sense patir insults ni agressions als carrers, a les institucions o als mitjans de comunicació. Un país sobirà amb mitjans de comunicació i informació propis i accessibles, que fomenten l'ús social i formal del valencià com a llengua cohesionadora, vehicular i inclusiva del poble valencià, un país que reivindique el valencianisme cultural i intel·lectual com a actiu fonamental del poble valencià. Un país solidari, inclusiu i acollidor, que prioritze les relacions amb altres pobles basades en la cooperació i la solidaritat, que es posicione contra l’opressió i se solidaritze davant les agressions i els abusos d'autoritat.

Construïm un país per al poble i des del poble!!

Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià 21-25 d’abril 2018.