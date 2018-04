llibertat presos politics

Les entitats sobiranistes donen suport a la iniciativa d’omplir de samarretes grogues la final de Copa

"Tal com diu el comunicat sorgit del barcelonisme, que el groc sigui també un dels colors del Barça en aquesta final de Copa"

Estelades a les finals de la copa

L’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes i Drets s'han sumat a la crida feta per moltes penyes i grups d’opinió blaugrana amb motiu de la final de Copa que jugaran el FC Barcelona i el FC Sevilla aquest dissabte, 21 d’abril, a Madrid. Animen l’afició del Barça a portar la samarreta de la senyera, o una samarreta groga sota la blaugrana, a fi de mostrar-la de forma clara i conjunta en el moment que somni l’himne espanyol.



Les quatre entitats han celebrat la mobilització espontània de l’afició del Barça contra l’acció repressiva que exerceixen govern, jutges, cossos de seguretat i mitjans de comunicació, salvant-ne comptades excepcions, sobre col·lectius i persones que, des del pacifisme, defensen idees polítiques diferents. "La mostra del color groc com a símbol de la llibertat és una manera respectuosa, plàstica i efectiva de demanar dins l’estadi l’alliberament de totes les persones preses i exiliades per motius polítics. Tal com diu el comunicat sorgit del barcelonisme, que el groc sigui també un dels colors del Barça en aquesta final de Copa"