La "tradició culer" de xiular l'himne d'Espanya fa 93 anys

L'any 2014 un aficionat del F.C. Barcelona que havia anat a la final de la Copa del Rei a València, va ser agredit per 8 agents de la policia nacional espanyola al crit de “Te vas a enterar catalán de mierda”

La Copa del Rei que jugaran el proper 21 d'abril el F.C. Barcelona i el Sevilla Futbol Club ha tornat a obrir el debat entorn la xiulada a l’himne espanyol i al rei d'Espanya (serà la quarta xiulada multitudinària a Felip VI, la primera va ser durant la copa de l'any 2015). Un debat que es repeteix cada any que juga la final el F.C. Barcelona, com va passar l’any 2014 q uan l’afició culer va xiular massivament l’himne espanyol i el monarca a l’estadi de Mestalla a la final que varen jugar els blaugranes contra el Real Madrid (a internet van arribar a sorgir desenes iniciatives relacionades amb l’independentisme català que animaven a xiular l’himne d’Espanya quan sonés a l’estadi del València pocs minuts abans de l'inici de la final de la Copa del Rei). La realitat és que la xiulada a l’himne d’Espanya és un fet gairebé tradicional als partits que juga el F.C Barcelona, ja sigui en futbol o basquet, tal com va passar els anys 2014, 2012, 2011, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018...i 1925.

El 14 de juny de 1925 el F.C. Barcelona organitzava un partit en homenatge a l'Orfeó Català, que acabava de venir d'una gira per Itàlia. El partit es va jugar contra el Júpiter i a la mitja part una banda de música de la British Royal Marine va interpretar els himnes espanyol i anglès. En tocar la “Marcha real” tot l'estadi va xiular i per aquest fet el F.C. Barcelona va rebre una sanció de sis mesos de tancament de l'estadi.

L’any 2009 malgrat la censura de Televisión Española contra el boicot a l'himne borbònic espanyol i els intents de la realització d'enfocar a l'únic seguidor basc que semblava identificar-se amb l'himne, la xiulada massiva de catalans i bascos va aconseguir ofegar l'himne.

L’any 2011 es va xiular de forma molt evident l’himne d’Espanya i Juan Carlos I a la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Madrid a Mestalla i un any més tard en previsió que el soroll de la xiulada es multipliqués per dos (la final va ser entre l’Athletic Club de Bilbao i el F.C. Barcelona) es van augmentar al màxim els decibels dels altaveus de l’estadi del València C.F. fet que no va evitar la censura de RTVE (Radio Televisión Española).

L’any 2014 TVE va seguir amb la tradició de polititzar la final de la Copa del Rei i a més a més de censura a la xiulada de l’himne espanyol i al Borbó va engegar la campanya #unidosporlacopa (un dels lemes de la campanya és “Que lo que una el fútbol no lo separe nadie”) on fins i tot es regalaven les pilotes de la final als participants que enviessin les millors fotografies d’amistat entre els “rivales però unidos por la copa”.

Els darrers anys alguns dels aficionats catalans que han xiulat l’himne espanyol han estat agredits per la policia nacional espanyola que sempre utilitza una tècnica d’atac similar: acostumen a abordar els aficionats del F.C. Barcelona quan estan sols anant o tornant del lavabo perquè no puguin ser auxiliats per les seves amistats i després donen la versió que el detingut és qui ha agredit la policia. Fa bastants anys que la Lliga de futbol espanyola persegueix els xiulets al rei i aquest any el ministre de l'interior Zoido ha afirmat que xiular és violència.