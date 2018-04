Periodisme

La Societat Catalana de Comunicació reconeix el Fuster periodístic a Sueca

La Junta de la Societat Catalana de Comunicació s'ha donat cita a Sueca este passat divendres per refermar el seu homenatge a Joan Fuster, a qui va designar soci d'honor en 1990. El col·lectiu de referència en l'àmbit de la investigació i l'estudi de la comunicació ha volgut refrendar este nomenament, sumant-se als actes commemoratius del 25 aniversari de la mort de l’assagista i del primer aniversari de la inauguració de l’Espai Joan Fuster.

L'alcaldessa, Raquel Tamarit; el regidor de Cultura, Vicent Baldoví; el director de la Biblioteca Municipal, Joan Antoni Carrasquer; l'assessor extraordinari de l'Espai Joan Fuster i director d'honor, Francesc Pérez Moragón, i el seu director, Salvador Ortells, van acompanyar el col·lectiu en la seua visita a Sueca.

En la seua benvinguda, Ortells va manifestar que l'Espai té una ferma voluntat de transcendir l'àmbit purament local i, en este sentit, va assegurar que “l'objectiu és mantenir el contacte amb totes les institucions d'arreu del territori amb les quals Joan Fuster va estar vinculat de manera directa i en certa manera, ja que Fuster va posar Sueca al mapa durant molts anys, des de l'Espai tractem de revertir esta tasca seua continuant la projecció de la seua obra i figura”.

Jordi Berrio, l'actual president del col·lectiu, va subratllar la importància del Fuster periodístic tot repassant la seua prolífera aportació, amb un corpus discursiu format per més de 3.700 articles que va publicar durant més de trenta anys en diferents diaris i revistes de Barcelona, València i Madrid. L'acte d'homenatge va servir també perquè la Societat Catalana de Comunicació, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, manifestara públicament el seu suport a la tasca de divulgació i promoció que es realitza des de l'Espai: “I ho fem justament ara, quan gràcies a l’Espai Joan Fuster, centre de la divulgació i la recerca al seu voltant, a la càtedra de la Universitat de València que duu el seu nom i a l’Ajuntament de Sueca, s’ha produït una forta empenta en la promoció i la difusió de la seua figura i la seua obra.”

Alhora, Berrio va explicar també el motiu pel qual el col·lectiu havia considerat traslladar-se fins Sueca. “I volem fer-ho a Sueca, el poble del nostre gran assagista, on va desplegar una activitat intel·lectual de primer ordre com queda acreditat en la seva obra, en els llibres i en els articles de periòdic que reclamen encara admiració i lectura, el millor homenatge que es pot retre a un gran escriptor” va concloure.

L'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, va recordar les seues paraules a la inauguració de l'Espai Joan Fuster citant al propi escriptor -“No tingueu més conviccions que les decididament imprescindibles”- i en este punt, es va mostrar convençuda del fet que la figura de Fuster mereix tots els homenatges. “´És hora de fer justícia i de reconéixer la figura de Fuster com qui realment va ser, un dels assagistes i intel·lectuals més avançats de l'Europa del segle XX” va manifestar, tot agraint a la SCC-IEC el gest d'haver revalidat l'homenatge a Fuster. La màxima autoritat local va mostrar-se molt orgullosa del funcionament de la instal·lació cultural en este primer any de vida, així com de la resposta del públic, i va fer un reconeixement també a l'actual Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que col·labora en el projecte de l'Aula Didàctica.

Després de la visites institucionals, la jornada va culminar a la vesprada, a l'Espai Joan Fuster, amb una taula redona sobre “L'expressió periodística de Joan Fuster”. L'acte públic va comptar amb la participació de Miquel de Moragas, catedràtic emèrit de Comunicació de la UAB; Josep Gifreu, catedràtic emèrit de la UPF, i Francesc Pérez Moragón, director d’honor i assessor extraordinari de l’Espai Joan Fuster. Nel·lo Pellisser, membre de la Junta de la SCC-IEC i professor de la UV va estar l'encarregat de presentar i moderar el debat.