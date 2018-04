Habitatge

La PAHC Sabadell denuncia l’allau de desnonaments per part de les entitats financeres en casos "d’okupació"

La PAHC de Sabadell denuncia que en els últims anys s’està produint una allau de desnonaments per casos d’okupació tant a la ciutat com a la resta del país que està sent invisibilitzat socialment, política i mediàtica. Aquesta situació s’està produint per culpa de la sistemàtica negativa per part de les entitats financeres d’aturar els desnonaments i la seva nul·la voluntat de regularitzar, mitjançant lloguers socials, a les famílies vulnerables que s’han vist obligades a okupar els seus immobles buits com a única alternativa per tal de garantir el seu dret a un habitatge digne.

Lluny d’intentar revertir aquesta situació, entitats financeres i fons voltors, amb la complicitat de l’estament judicial i dels Mossos d’Esquadra, estan duent a terme pràctiques cada cop més dures i abusives per tal de fer efectius els desnonaments, tals com notificar llançaments amb dates obertes o sense hora, enviant patrulles policials dies abans per atemorir a les famílies per tal que abandonin el seu habitatge i amenaçant amb desnonaments amb força policial, totes accions destinades a intentar impedir o complicar l’autoorganització popular per tal d’aturar els desnonaments. A més, els terminis pels que s’acaben aturant els desnonaments són cada vegada més curts, impossibilitant una negociació amb l’entitat propietària per regularitzar la situació o per trobar altres alternatives habitacionals i alhora generant encara més angoixa, incertesa i desprotecció a famílies que es veuen obligades a patir aquesta situació en diverses ocasions, algunes acumulant fins a sis intents de desnonament.

Durant el passat any 2017 només des de la PAHC de Sabadell es van aturar un total de 99 desnonaments, dels quals un 76’7% eren per casos d’okupació, 41 d’ells amb el BBVA com a denunciant, xifra que converteix a aquesta entitat financera com la principal responsable, tot i no ser l’única, d’aquesta actual allau de desnonaments, tant a la ciutat com a la resta del país.

Cal recordar que les persones i famílies que es veuen obligades a okupar un habitatge són reiterades víctimes de l’exclusió residencial. Són víctimes, en molts casos, d’haver perdut el seu habitatge després de no poder fer front a les quotes hipotecàries, són víctimes de l’impossibilitat d’accés al mercat de lloguer privat, i per tant de de l’actual bombolla del lloguer, i de la manca de recursos de l’administració en matèria d’habitatges d’emergència social. Mentrestant, les entitats financeres responsables de l’actual crisi econòmica, moltes d’elles rescatades amb diners públics, es neguen sistemàticament a cedir part del seus habitatges buits per tal que les administracions puguin augmentar el seu parc d’habitatge social i d’emergència i alhora es neguen a concedir lloguers socials a les famílies que pateixen aquesta situació d’exclusió social i residencial, amb l’únic objectiu de seguir especulant amb un dret social bàsic com és l’habitatge.

Davant d’aquesta situació la PAHC Sabadell anuncia l’inici d’una campanya d’accions, mobilitzacions i assenyalament contra totes les entitats financeres i fons voltors que segueixin actuant amb aquestes pràctiques, negant-se a aturar els desnonaments i a negociar lloguers socials amb les famílies en situació d’exclusió residencial. Així mateix, la PAHC també exigeix al Poder Judicial, i en concret als Jutjats de Sabadell, a no executar més desnonaments mentre es mantingui aquesta negativa de regularització per part de les entitats financeres i mentre no existeixin altres alternatives habitacionals dignes. També s’exigeix una reunió amb els comandaments dels Mossos d’Esquadra de Sabadell per denunciar les actuals pràctiques policials intimidatòries en l’àmbit dels desnonaments.

D’altra banda, la PAHC Sabadell adverteix a l’Ajuntament, i així ho traslladarà en persona a l’actual equip de Govern en la reunió que es sol·licita d’urgència, que cal una millora substancial del funcionament intern i de la coordinació entre les regidories d’Habitatge i d’Acció Social per tal de fer front de forma eficaç a la situació d’emergència residencial que pateix la ciutat i, concretament, a l’actual allau de desnonaments d’okupació. Des de la PAHC també s’exigeix una major coordinació i trasllat d’informació entre Jutjats i Ajuntament per tal de millorar la capacitat de gestió de l’administració local a l’hora d’intentar aturar els desnonaments i alhora una major contundència en els posicionaments públics del Govern municipal contra les entitats financeres que segueixen actuant amb aquestes pràctiques.