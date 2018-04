La PAH Garrotxa celebra el seu 4t aniversari acollint l'assemblea de les PAH catalanes

El proper dissabte, 14 d'abril de 2018, a les 14h, la PAH Garrotxa celebrarà el seu 4t aniversari amb un gran dinar popular al Passeig de la Muralla d'Olot. El preu del dinar és de 6€ i les places són limitades, raó per la qual es recomana arribar una estona abans per aconseguir tiquet.





PAHs catalanes és l'òrgan de coordinació del moviment a nivell de Catalunya. Així doncs, desenes de plataformes d'afectats per la hipoteca d'arreu del país estaran reunits durant tot el dia a l'espai Núria Social d'Olot per coordinar la lluita pel dret a l'habitatge.El mateix dia, membres de la PAH Garrotxa atendran els mitjans de comunicació. Si voleu concretar una entrevista amb membres de la PAH, podeu contactar al telèfon 636 65 33 02 (Jordi). En cas que no contesti, si us plau, deixeu un missatge.