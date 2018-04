Alliberament de peatges

La lluita del veïnat de les Terres de l'Ebre contra els peatges de AP-7 a La Marina

Els Joves pel Dret a Decidir-La Marina (JODaD) continuen treballant amb el propòsit d'alliberar l' AP7 al 2019, moment en el qual acabarà la concessió que manté els peatges des de fa vora 40 anys. Tenen clar que venen uns mesos difícils, en els quals trobaran tota mena d'entrebancs per part del govern central per evitar que aconsegueixen el seu propòsit i "seguir enriquint-se amb els peatges uns anys més enllà del 2019, com han estat fent fins ara".

Tot i així, la JODaD-La Marina segueixen la lluita per estendre-la a la omarca i mantenen contactes amb altres territoris, víctimes de la mateixa problemàtica. Per aquest motiu, ha organitzat una xerrada a càrrec de Maurici Sabater, membre de La Forja-Ribera d'Ebre que farà un repàs històric de la lluita de les veïnes i veïns de les Terres de l'Ebre contra els peatges de l'AP-7.

Obrirà l'acte, Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer, amb una introducció sobre la situació institucional en la qual es troba el procés d'alliberament de l' AP-7 a la Marina. Serà el proper 13 d'abril a les 19.30h a la Casa de Cultura del Pedreguer