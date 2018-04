Català

La Fundació Catalunya denuncia en una jornada el precari estat de salut del català a la justícia

El proper dijous 19 d’abril tindrà lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona la segona jornada “Drets lingüístics: present i futur” que pretén posar sobre la taula l’estat del català en el món judicial. La jornada ja va tenir una primera edició el passat mes de desembre en què es va analitzar la situació dels drets lingüístics del català dins l’àmbit judicial de l’Estat espanyol en comparació al tractament que en fan altres estats amb més protecció de drets lingüístics, com és el cas de Bèlgica.

Actualment, i segons l’últim informe sobre l’ús del català en els jutjats (2016) realitzat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, només un 8,4% de les sentències dictades a Catalunya són en català. Aquesta és una dada que posa de manifest la poca presència que té el català en l’àmbit judicial. Amb aquest punt de sortida, en la jornada es debatran diferents possibilitats i polítiques lingüístiques per afavorir-ne l’ús.

L'acte començarà a les deu del matí amb els parlaments de la presidenta de la Fundació Catalunya Fons, Xesca Oliver, i del degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Xavier Pons Ràfols. Tot seguit, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, exposarà la situació dels drets lingüístics a Catalunya.

Al llarg del dia també tindrà lloc la presentació del nou certificat jurídic de català, impulsat per la UB, i es duran a terme diferents ponències i taules rodones: “Revisió crítica del règim lingüístic de l’Administració de Justícia”, “Què en diuen dels drets lingüístics a la justícia les entitats, administració i col·legis professionals de l’àmbit judicial?” i “Quin és el present i futur dels drets lingüístics?”. Per últim, clouran l’acte la secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, Patrícia Gomà, i la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa.

La jornada, organitzada per la Fundació Catalunya Fons, la Universitat de Barcelona i l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Àgora Judicial, Plataforma per la Llengua, Fundació Congrés de Cultura Catalana, la Federació Llull (integrada per Òmnium Cultural, l’Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià) i l’Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana. L’activitat està adreçada especialment a professionals del dret, professionals de la llengua i estudiants d’aquestes matèries.

Assistir a la jornada és gratuït però cal inscriure-s’hi prèviament a través de la web: www.fundaciocatalunya.cat