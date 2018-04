8-N

La Federació Sindical Mundial se solidaritza amb la Intersindical-CSC

La Federació Sindical Mundial, WFTU per les seves sigles en anglès, ha tornat a mostrar la seva solidaritat (document 1 2 ) amb la Intersindical-CSC davant la demanda presentada per Fomento del Trabajo Nacional per il.legalitzar la vaga general del 8 de novembre de 2017.

La FSM és la segona federació de treballadors del món, amb més de 92 milions de persones afiliades i 300 sindicats d'arreu.

La Intersindical-CSC serà jutjada demà 25 d'abril al TSJC i per aquest motiu ha fet una crida a la solidaritat del poble de Catalunya amb una concentració a les 10h a les portes del tribunal.