Moviment veïnal

La FAVB tanca la 46a assemblea amb un debat de ciutat amb Ada Colau

Aquest dissabte 7 d'abril de 2018 la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) celebra la 46a assemblea general, que sota el lema Barris lliures d'especulació i exclusió dedicarà el matí a repassar la gestió anual de l'entitat, fixar els objectius estratègics a assolir a curt termini pel moviment veïnal i posar al dia els actius de les entitats federades, sotmetent a votació la incorporació de noves associacions. L'acte començarà a les 10 del matí.

A partir de les 4 de la tarda els delegats i delegades de les entitats veïnals plantejaran les qüestions que considerin d'importància per a la ciutat en el marc d'un debat de dues hores de durada amb l'alcaldessa, Ada Colau.

Enguany l'assemblea se celebra al Centre Cívic de Sant Martí (Selva de Mar, 215). Durant tot el dia es podrà visitar l'exposició 25 anys a peu de Carrer, un recull de material gràfic sobre la revista de la Federació que complementa l'edició del llibre 25 anys de Barcelona a 'Carrer'. La Favb també aprofitarà per explicar la importància de la campanya Mudances de protesta, una iniciativa per denunciar l’expulsió del veïnat per l’increment abusiu del preu dels lloguers.