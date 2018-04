Moviment veïnal

La FAVB aprova un pla de treball que vol incidir en l'últim any de mandat municipal

El moviment veïnal de Barcelona ha conclòs la 46a assemblea general ratificant un pla de treball de continuïtat amb la feina feta durant els tres últims anys, conscient que en queda un de mandat municipal i també és el moment de valorar el compliment dels compromisos adquirits a la vegada que posar al dia les demandes dels barris per al pròxim Ajuntament.

Un objectiu que va quedar reflectit en el debat de la tarda amb l'alcaldessa, Ada Colau, en el qual, i malgrat que es reconeix a l'actual equip de Govern sensibilitat cap als barris, es van traslladar molts neguits i “temes calents” que preocupen el moviment veïnal, com la unió del tramvia per la Diagonal, la gestió del turisme i l'ampliació del Port als creuers, l'ordenança de terrasses, la falta d'habitatge públic o la continuïtat del conveni amb les cooperatives veïnals d'habitatge.

En un context polític marcat per la pèrdua de l'autogovern a Catalunya, la Favb va aprovar una resolució on insta els partits polítics a trobar vies de diàleg, demanar la revocació de les mesures judicials repressives i treballar per la constitució d'un Govern que permeti aixecar l'aplicació de l'article 155. També es van aprovar resolucions pel dret a la multiconsulta i per la municipalització de l'aigua; per la millora de la sanitat pública i el funcionament dels Consell de Salut; sobre l'aplicació de les noves Normes de Participació Ciutadana; en suport a la nova Coordinadora Veïnal AIRENET; sobre el control de les emissions electromagnètiques; i sobre la regulació de les benzineres.

En un any caracteritzat per un augment de la participació en l'assemblea, s'han incorporat a la Favb les associacions veïnals de passeig de Sant Joan (Gràcia-Eixample) Plataforma Can Baró (Horta-Guinardó), Verneda Via Trajana i l'associació Cultural i Social Bac de Roda (Sant Martí).

A part de l'alcaldessa, l'assemblea ha comptat amb la presència dels regidors Janet Sanz i Josep Maria Montaner i el president del districte de Sant Martí Raimond Blasi, així com de representants de diversos partits i entitats ciutadanes.