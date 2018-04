Brasil

La diputada de la CUP-CC Natàlia Sánchez viatja al Brasil per participar d'actes de solidaritat amb el moviment camperol brasiler i per l'alliberament del president Lula

Avui es jutja l'Habeas Corpus de l'expresident del Brasil i candidat a les pròximes eleccions presidencials del país, Luiz Ignacio da Silva (Lula), inhabilitat i condemnat a entrar a presó pel Supero Tribunal Federal de Brasilia. Per aquest motiu, Natàlia Sánchez, diputada de la CUP-CC al Parlament de Catalunya ha participat dels actes organitzats per l'Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), el Partido dos Trabalhadores (PT) i les organitzacions populars del país per reivindicar el moviment camperol i exigir l'alliberament de Lula.

L'estada al Brasil també ha servit per mantenir trobades amb representants polítics i conèixer de primera mà la judicalització de la política, la regressió de drets polítics fonamentals i la vulneració de la sobirania del poble brasiler. En aquest sentit, Sánchez ha constatat que “el que passa al Brasil no és un fet aïllat”, sinó que és un atac molt clar del neoliberalisme i l'imperialisme per defensar uns interessos que trepitgen de manera sistemàtica la sobirania política de l'organització popular “fins al punt de raptar candidats a la presidència escollits democràticament a través de l'ús parcial i polític del poder judicial”.

Per altra banda, la diputada de la CUP-CC ha aprofitat per denunciar l'actitud imperialista de l'estat espanyol a Catalunya que no permet l'exercici del dret a l'autodeterminació, impedeix l'elecció d'un govern, empresona representants polítics i civils i apallissa a la població quan reivindica els seus drets polítics.