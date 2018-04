Repressió

La detinguda dels CDR posada en llibertat i serà investigada per delicte de desordres públics

La membre dels CDR Tamara Carrasco ha estat posada en llibertat i serà investigada per delicte de desordres públics, però no terrorisme, sedició, o rebel·lió, com demenava la fiscalia.

Ara bé, el jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha dictat tot un seguit de mesures mesures cautelars, com la prohibició de sortir del municipi de Viladecans, menys per quan hagi de traslladar-se al lloc de feina, si és que aquest estigués fora de la localitat; presentació tots els dilluns al jutjat de guàrdia; prohibició de sortir del territori estatal; i necessitarà qualsevol autorització per sortir del territori, si fos per altres motius, a més de retirada de passaport.

De moment la cusa és secreta i el jutge no ha difós cap interlocutòria. Tot i així, també ha demanat una ordre de detenció respecte de l'altre membre del CDR que no s'ha personat al jutjat i que també era investigat.