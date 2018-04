La CUP torna a fer trobades als barris de Reus per fomentar la participació ciutadana

L'assemblea de la CUP de Reus, com bé sabeu, inclou diverses comissions temàtiques com la de Participació Ciutadana, que ha estat la comissió que ha proposat el primer pressupost participatiu de la ciutat i ha dut a terme un procés propi sobre com hauria de ser el Reglament de Participació, entre d'altres. Aquest és un dels pilars de la Candidatura de cara a fomentar la implicació dels reusencs i les reusenques en l'activitat política, cultural i social.





Des de fa uns mesos, aquesta comissió ha dut a terme diverses trobades als barris de Reus amb la finalitat de conèixer el teixit divers d'aquesta ciutat i recollir-ne demandes, contactar humanament per treballar qüestions de forma conjunta i debatre sobre què es vol per a Reus en un futur proper així com animar a la ciutadania a participar activament!





Aquestes trobades es fan sempre un dijous a les 19 hores amb diversos membres de la comissió de la CUP i les properes estan programades per als dies: