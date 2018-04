Stop feixisme

La CUP Tarragona denuncia la “col·laboració” entre el partit polític de Ciutadans i grups ultres

El passat diumenge, el vídeo de dues persones arrencant cartells de la façana de l’Ajuntament de Tarragona va començar a córrer per les xarxes socials. Els fets van ocórrer just després de l’empaperada popular convocada pels CDR de la ciutat, i un veí va gravar com una dona i un home treien els cartells un a un.

En el vídeo es pot veure clarament que la dona és Eva Sagardoy, candidata a les llistes Ciutadans en les eleccions al Senat del passat 2016, i que l’home, com es pot veure clarament en el vídeo, exhibeix al dors de la seva mà un tatuatge amb el símbol de l’organització Hammerskin. Aquesta és una associació de neonazis d’estètica skinhead, il·legal a l’estat espanyol des de 2012 i coneguda pel caràcter especialment violent dels seus membres.

Per la CUP de Tarragona, aquest és “un fet greu doncs evidencia la col·laboració entre membres de Ciutadans i l’extrema dreta, fet que contradiu reiterades afirmacions dels líders i representants del partit desmarcar-se’n”. Des de l’Esquerra Independentista i les organitzacions antifeixistes fa temps que s’assenyala “l’estreta relació entre els partits que es manifesten per la unitat d’Espanya i els grups ultres, fet que explicaria perfectament la impunitat amb la que actuen en casos com les agressions de l’1 d’octubre a Palma, les del 9 d’octubre a València, agressions a periodistes o la crema de l’Ateneu de Sarrià, que són alguns exemples de les més de 100 atacs als Països Catalans des del passat setembre”.

En aquest sentit, la CUP fa una crida “a combatre el feixisme i la seva impunitat”, emplaça Arrimadas “a donar explicacions” i, al mateix temps, pregunta a l’alcalde Ballesteros “què li sembla que un nazi li netegi la façana”.