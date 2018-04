Privatització de l'espai public

La CUP Sant Sadurní alerta que un grup d’empresaris treballa un projecte per a un espai públic que contemplaria la seva cessió

Es tracta de Can Guineu, tal com es va parlar a la darrera Comissió Sectorial de Turisme

Un grup d’empresaris de Sant Sadurní d’Anoia està treballant un projecte privat dedicat a la promoció econòmica, amb l’objectiu d’instal·lar-lo en l’edifici de Can Guineu. La CUP Sant Sadurní ha explicat que durant la darrera Comissió Sectorial de Turisme, un d’aquests empresaris va preguntar en quin punt es trobava la compra de l’edifici i sobre la possibilitat de que, un cop remodelada Can Guineu, el consistori cedís l’espai per a una gestió privada. Per als cupaires seria un gran escàndol si aquesta proposta acabés sent una realitat. “No podem permetre que es destinin recursos públics per a comprar i reformar un espai, i que després es cedeixi la seva gestió al sector privat”.

Malgrat que l’equip de govern ha dit oficialment que es faria un procés participatiu per a decidir quin seria l’ús de Can Guineu, la CUP troba sospitós que un grup d’empresaris del municipi estiguin destinant temps i esforços a un projecte sense un mínim consens per part dels partits que formen el govern. El passat mes de gener, l’ex alcaldessa i regidora de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica, Maria Rosell, va exposar en una entrevista a Ràdio Sant Sadurní que la seva voluntat era que “Can Guineu es convertís en un projecte de promoció del comerç i el turisme”. Actualment, Sant Sadurní ja té un equipament destinat a aquesta activitat: La Fassina. Segons dades facilitades per l’Ajuntament del municipi, durant el 2016 s’hi van registrar 5.200 visitants i durant el 2017, la xifra va caure fins als 3.800. Uns resultats que queden molt lluny de les prediccions que van fer-se durant la posada en marxa d’aquest equipament.

Per altra banda, la moció que la CUP va presentar al ple de juny del 2017 per a impulsar un procés participatiu sobre la compra o no de Can Guineu i en cas afirmatiu, decidir qin ús se li donava a la casa pairal, va ser rebutjada pels grups que formen l’equip de govern (PdCat i ERC).

Una de les inversions més importants de la vila

La compra de Can Guineu es va formalitzar a principis d’any, tot i que no es va materialitzar fins a finals de març segons la informació que va donar l’equip de govern durant la comissió. Aquesta adquisició ha suposat una inversió per part de l’Ajuntament de Sant Sadurní de 300.000 euros. Cal recordar que els tres antics propietaris –Juvé Camps, Codorniu i Freixenet– la van adquirir fa tres dècades pel mateix preu i des de llavors no s’hi ha fet cap obra de millora. A dia d’avui, la casa pairal es troba en un estat d’abandonament total. Els experts estimen que només l’adequació de l’espai suposaria una inversió de 5 milions d’euros aproximadament.