portes giratòries

La CUP inicia una recollida de signatures contra el nomenament de Santi Vila com a director general d’Aigües de Banyoles

La CUP Banyoles continua la campanya en contra del nomenament de l’exconseller Santi Vila com a director general d’Aigües de Banyoles, SAU amb una recollida de firmes. L’objectiu de la iniciativa no és només la denúncia, sinó que es vol aconseguir fer fora l’ex alt càrrec de la Generalitat del càrrec en l’empresa banyolina.

Des que el consell d’administració d’Aigües de Banyoles va acordar nomenar Santi Vila com a director general de la companyia, la formació ha exposat la seva disconformitat més absoluta i el malestar arran del nomenament. Són diverses les raons que mouen la CUP a engegar aquesta campanya, davant del que es considera un despropòsit. El nomenament de l’exconseller no és fruit de la seva vàlua professional, sinó que els veritables motius de la seva contractació són les bones relacions que manté amb el propietari d’Aigües Banyoles. La CUP considera que es tracta d’un cas flagrant de portes giratòries: Santi Vila va ser conseller de Territori i Sostenibilitat i, curiosament, Vila i Aigües de Banyoles fan efectiva la seva relació contractual just 24 hores després que expirés el període d'incompatibilitat contractual de càrrecs púbics amb responsabilitats en la mateixa esfera econòmica.

Aigües Banyoles, tot i ser una empresa privada, obté tots els seus beneficis de la distribució i comercialització de l’aigua de l’Estany, que és un bé comunal de totes les banyolines. És especialment greu que l’Ajuntament de Banyoles no tingui cap tipus de control sobre aquesta empresa, atès que les seves accions i decisions repercuteixen directament en tota la població de Banyoles, propietària de l’aigua de l’estany. La municipalització d'un servei bàsic com és l'abastiment d'aigua potable evitaria situacions tan desagradables com la que denuncia la CUP.

Per tot això, la CUP Banyoles, en el marc de la campanya indefinida fins que el Santi Vila marxi d’Aigües de Banyoles, durà a terme una recollida de firmes, a banda de seguir la campanya a les xarxes. La formació valorarà altres accions fins assolir l’objectiu final de la campanya.