violència masclista

La CUP i l’assemblea antipatriarcal sa Pedra Foguera demanen a l’Ajuntament de Blanes que es personi com a acusació popular en el cas d’assassinat masclista

Aquest dijous la CUP i l’Assemblea Antipatriarcal Sa Pedra Foguera han demanat formalment a l’Alcalde de Blanes que l’Ajuntament es personi com a acusació popular en el procés penal de l’assassinat masclista ocorregut la matinada de dilluns a Blanes.

Per la CUP i sa Pedra Foguera “és important que, a part dels acords adoptats en el plenari, es vagi més enllà i es doni aquest pas endavant en representació del poble de Blanes”. A més, les organitzacions remarquen que “la proposta va d’acord amb moltes de les mocions aprovades pel propi consistori, així com amb el posicionament reiterament expressat per tots els partits contra la violència masclista”.